বাংলাদেশকে ৫৪ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া

হংকং সিক্সেস
বাংলাদেশকে ৫৪ রানে হারিয়ে সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়া
হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস টুর্নামেন্টে আজ প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৫৪ রানে হেরেছে বাংলাদেশ। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে নির্ধারিত ৬ ওভারে ২ উইকেটে ১৪৯ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। তাড়া করতে নেমে ৫ উইকেটে ৯৫ রানে থেমেছে বাংলাদেশের ইনিংস।
মং ককে অনুষ্ঠিত এ ম্যাচে দুটি ফিফটিতে বাংলাদেশের বোলারদের ওপর রীতিমতো তাণ্ডব চালিয়েছে অস্ট্রেলিয়া দল। ৮ ছক্কায় ১৪ বলে ৫১ রানে রিটায়ার্ড হার্ট হন ওপেনার বেন ম্যাকডারমট। ৭ ছক্কা ও ১ চারে ১১ বলে ৫০ রান করা অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক অ্যালেক্স ক্রসও রিটায়ার্ড হার্ট হন। ৬ বলে ৩০ রান করেন উইলিয়াম বশিস্টো।
বাংলাদেশের স্পিনার রাকিবুল হাসান অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে প্রথম ওভারেই দুটি ওয়াইডসহ মোট ২৪ রান দেন। অবশ্য ওপেনার জ্যাক উডকে ফেরান এই বাঁহাতি। পরের ওভারে চার ছক্কা হজম করে মোট ২৫ রান দেওয়া স্পিনার মোসাদ্দেক হোসেন বশিস্টোকে ফেরান ড্রেসিংরুমে। এরপর আর অস্ট্রেলিয়ার উইকেট ফেলতে পারেননি বাংলাদেশের বোলাররা। আবু হায়দার তৃতীয় ওভারে ১৮ রান দেন, যা ইনিংসে সবচেয়ে কম রানের ওভার। পঞ্চম ওভারে হাবিবুর রহমানকে পাঁচ ছক্কা ও এক চারে মোট ৩৪ রান তোলেন ক্রস। শেষ ওভারে পেসার আবু হায়দার দেন ২৮ রান।
তাড়া করতে নেমে প্রথম ওভারেই তিন উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে বাংলাদেশ। ক্রিস গ্রিনের করা এই ওভারে আউট হন হাবিবুর, অধিনায়ক আকবর আলী ও জিসান আলম। পরের ওভারে মোসাদ্দেকও আউট হলে দুই ওভার শেষে বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ২৮। পেস বোলিং অলরাউন্ডার আবু হায়দার একাই যা একটু লড়াই করেন। ৭ ছক্কা ও ২ চারে ১৮ বলে ৫০ রানে অপরাজিত ছিলেন তিনি। ১০ বলে ২৫ রান করেন রাকিবুল।
সেমিফাইনালের টিকিট কাটা অস্ট্রেলিয়া ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে পাকিস্তানের মুখোমুখি হবে। আজ দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫ উইকেটে হারায় পাকিস্তান।
দক্ষিণ আফ্রিকার ৩ উইকেটে ১০২ রান তাড়া করতে নেমে পাকিস্তান জিতেছে ৩.৫ ওভারে। ৮ ছক্কায় ১০ বলে অপরাজিত ৫০ রান করেন পাকিস্তানি ওপেনার আব্দুল সামাদ। ১৩ বলে ৩৬ রানে আউট হন খাজা নাফাই। প্রোটিয়া বোলার জর্ডান মরিসের করা শেষ ওভারে টানা পাঁচ ছক্কা মেরে ম্যাচ জেতান সামাদ। আগামীকাল সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান।