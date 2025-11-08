ভারতকে হারিয়ে ওভারে ছয় ছক্কা হজমের জ্বালা মেটালেন কুয়েতের ইয়াসিন

হংকং সিক্সেস
ভারতকে হারিয়ে ওভারে ছয় ছক্কা হজমের জ্বালা মেটালেন কুয়েতের ইয়াসিন
শাপমোচন বুঝি একেই বলে!
হংকং ইন্টারন্যাশনাল সিক্সেস টুর্নামেন্টে গতকাল পাকিস্তানের বিপক্ষে এক ওভারে ৩৮ রান দেন কুয়েতের অধিনায়ক ও বাঁহাতি স্পিনার ইয়াসিন প্যাটেল। এর মধ্যে আব্বাস আফ্রিদির কাছে ছয় বলে হজম করেন ছয় ছক্কা। ইয়াসিন সেই দুঃস্বপ্ন আজ কী দারুণভাবেই না ভুললেন!
ভারতের বিপক্ষে আগে ব্যাটিংয়ে নামা কুয়েতের হয়ে ১৪ বলে করেন অপরাজিত ৫৮। এরপর বল হাতে ৩টি উইকেট। তাঁর এমন পারফরম্যান্সে কুয়েতও উপহার দিয়েছে বিস্ময়। ভারতকে ২৭ রানে হারিয়ে এই টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে কুয়েত। পরে বোল লিগের ম্যাচে আরব আমিরাতের কাছেও ৪ উইকেটে হেরেছে ভারত।
মং ককের মিশন রোড গ্রাউন্ডে টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারতের অধিনায়ক দীনেশ কার্তিক। ৬ ওভারে ৫ উইকেটে ১০৬ রানে থামে কুয়েতের ইনিংস। তিনে নামা কুয়েতের বিলাল তাহির করেন ৯ বলে ২৫ রান। দুর্দান্ত ব্যাট করা ইয়াসিন ভারতের অধিনায়ক কার্তিকের এক ওভারে (ইনিংসের ৫ম) নেন ২৩ রান।
প্রিয়াঙ্ক পঞ্চলের করা শেষ ওভারে পাঁচটি ছক্কা মারেন ইয়াসিন। এ ওভারে এসেছে ৩২ রান। ঘরোয়া ক্রিকেটে এক শর বেশি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা প্রিয়াঙ্ক গতকাল ডি/এল নিয়মে পাকিস্তানের বিপক্ষে জয়ের পর এক্সে লেখেন, ‘যথারীতি পাকিস্তানকে হারিয়েছি।’ কিন্তু ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে মুদ্রার উল্টো পিঠও দেখতে হলো তাঁকে।
তাড়া করতে নেমে ভারত ৫.৪ ওভারে ৭৯ রানে অলআউট হয়। ইনিংসের প্রথম ওভারে রবিন উথাপ্পা ও দীনেশ কার্তিককে ফিরিয়ে ভারতকে চাপে ফেলেন ইয়াসিন। প্রথম দুই ওভারে ২৫ রানে ৩ উইকেট হারানোর পর ভারত আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি। অভিমন্যু মিঠুনের ব্যাট থেকে এসেছে সর্বোচ্চ ৯ বলে ২৬ রান। ৮ বলে ১৯ রান করেন শাহবাজ নাদিম। প্রিয়াঙ্কের ব্যাট থেকে এসেছে ১০ বলে ১৭ রান।
আজই কোয়ার্টার ফাইনালে আফগানিস্তানের মুখোমুখি হবে কুয়েত। পুল ‘সি’ থেকে তিন দলের মধ্যে ২ ম্যাচে ১ জয়ে ২ পয়েন্ট নিয়ে সবার তলানিতে থেকে টুর্নামেন্টের মূল প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়ল ভারত। এই পুলে অপর দুটি দল কুয়েত ও পাকিস্তান।
বোল লিগের ম্যাচে আগে ব্যাট করে ৩ উইকেটে ১০৭ রান তুলেছিল ভারত। ১৬ বলে ৫০ করে রিটায়ার্ড হার্ট হন অভিমন্যু মিঠুন। ১৪ বলে ৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন দীনেশ কার্তিক।
তাড়া করতে নেমে অধিনায়ক খালিদ শাহর ১৪ বলে ৫০ রানে দারুণ জয় তুলে নেয় আরব আমিরাত। ৫ বলে ২০ রানে অপরাজিত ছিলেন মোহাম্মদ আরফান।