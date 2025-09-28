সিলেটকে উড়িয়ে শীর্ষে মাহিদুলের ঢাকা বিভাগ

জাতীয় লিগ টি-টোয়েন্টি
সিলেটকে উড়িয়ে শীর্ষে মাহিদুলের ঢাকা বিভাগ
১৩৫ রানের লক্ষ্য। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের একাডেমি মাঠে আজ সেই লক্ষ্যটা ৯ উইকেট ও ১৮ বল হাতে রেখেই পেরিয়ে গেল ঢাকা বিভাগ। সিলেট বিভাগকে হারিয়ে তৃতীয় ম্যাচে দ্বিতীয় জয়ে আপাতত পয়েন্ট তালিকার শীর্ষেও উঠে গেল মাহিদুল ইসলামের দল। তিন ম্যাচে ৫ পয়েন্ট ঢাকা বিভাগের।
রান তাড়ায় ঢাকার উদ্বোধনী জুটিই ১১.৫ ওভারে তুলে ফেলে ৯৩ রান। সিলেটের লেগ স্পিনার নাঈম হোসেন আশিকুর রহমানকে ফিরিয়ে ভাঙেন জুটি। আউট হওয়ার আগে ইনিংস সর্বোচ্চ ৬০ রান করেছেন আশিকুর। ৩৯ বলের ইনিংসে ৬টি চার ও ৩টি ছক্কা মেরেছেন বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে খেলা এই ব্যাটসম্যান।
ঢাকার আরেক ওপেনার রায়ান রাফসান ৪৫ বলে ৪৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। ৬টি চার মেরেছেন রায়ান। তিনে নামা আরিফুল ইসলাম ১৮ বলে ২৬ রানে অপরাজিত ছিলেন।
টসে জিতে ব্যাটিং নেওয়া সিলেট ৩ রানে দ্বিতীয় ও ১৫ রানে তৃতীয় উইকেট হারিয়ে ফেলে। এরপর ১২ ওভারে ৮২ রানের জুটি গড়েন অমিত হাসান ও আসাদউল্লাহ আল গালিব। ৪৬ বলে ৫২ রান করা অমিতকে বোল্ড করে জুটি ভাঙেন মোসাদ্দেক হোসেন। আগ–পরে আরও ২ উইকেট নিয়েছেন মোসাদ্দেক।
মোসাদ্দেক ফিরিয়েছেন গালিবকেও। অমিতের মতো গালিবও করেছেন ৫২ রান। তবে অমিতের চেয়ে ২ বল কম খেলেছেন, ফিরেছেন শেষ ওভারের তৃতীয় বলে দলীয় ১৩১ রানে সপ্তম ব্যাটসম্যান হিসেবে। এরপর আর ৩ রান যোগ করতে পেরেছে সিলেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
সিলেট বিভাগ: ২০ ওভারে ১৩৭/৭ (অমিত ৫২, গালিব ৫২, রেজাউর ১৫; মোসাদ্দেক ৩/১৯, শুভাগত ২/১০, মাহফুজ ২/২৪)।
ঢাকা বিভাগ: ১৭ ওভারে ১৩৫/১ (আশিকুর ৬০, রাফসান ৪৬*, আরিফুল ২৬*; নাঈম ১/২৬)।
ফল: ঢাকা বিভাগ ৯ উইকেটে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: আশিকুর রহমান।