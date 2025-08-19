এশিয়া কাপে ভারতের দল ঘোষণা: কারা আছেন, কারা নেই

এশিয়া কাপে ভারতের দল ঘোষণা: কারা আছেন, কারা নেই
মুম্বাইয়ে বিসিসিআইয়ের সদরদপ্তরে আজ এশিয়া কাপের জন্য ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে ভারত। অধিনায়ক হিসেবে থাকছেন সূর্যকুমার যাদব, সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন টেস্ট অধিনায়ক শুবমান গিল। দলে নেই অ্যান্ডারসন–টেন্ডুলকার ট্রফিতে দারুণ পারফর্ম করা পেসার মোহাম্মদ সিরাজ। যশপ্রীত বুমরাকে রাখা হয়েছে দলে।
ভারতের ১৫ সদস্যের দল: সূর্যকুমার যাদব ((অধিনায়ক), শুবমান গিল (সহঅধিনায়ক), অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, জিতেশ শর্মা (উইকেটকিপার), যশপ্রীত বুমরা, অর্শদীপ সিং, বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হর্ষিত রানা ও রিঙ্কু সিং।
বিস্তারিত আসছে...।