‘পাকিস্তান ভারতের মুখোমুখি হলে ভালোই মজা হবে’
এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশ হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। সেই সূচি অনুযায়ী ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ আগামী ১৪ সেপ্টেম্বর। তবে ভারত পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে কি না, তা এখনো নিশ্চিত নয়।
ভারতের সাবেক ক্রিকেটারদের অনেকেই চান, পাকিস্তান ম্যাচ বর্জন করুক ভারত। এই প্রসঙ্গে কথা বলেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ওয়াসিম আকরাম। এই কিংবদন্তি মনে করেন, ভারত খেলুক বা না খেলুক, কোনোটাতেই পাকিস্তানের ক্ষতি নেই।
সম্প্রতি শেষ হওয়া ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডস (ডব্লুসিএল) টুর্নামেন্টের গ্রুপ পর্ব ও সেমিফাইনালে ভারত চ্যাম্পিয়নস পাকিস্তান চ্যাম্পিয়নসের সঙ্গে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়।
গত এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে পর্যটকদের ওপর বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন নিহত হওয়ার প্রতিবাদে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জন করেন ভারতের সাবেকরা। এটি অবশ্য আইসিসি কিংবা এসিসি দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো টুর্নামেন্ট ছিল না। এর পর থেকে পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের ম্যাচ বর্জনের আলোচনা আরও বেশি করে উঠছে।
ওয়াসিম আকরাম নিজের মত দিয়েছেন স্টিক টু ক্রিকেট পডকাস্টে। তিনি সেখানে বলেছেন, ‘এশিয়া কাপের সূচি প্রকাশিত হয়েছে, এ নিয়ে সমালোচনাও হচ্ছে। তবে আমরা পাকিস্তানে এসব নিয়ে ভাবছি না। খেলি বা না খেলি, আমাদের সবকিছু ঠিকঠাক থাকবে। খেলা চলবেই।’ আকরাম আশা করেন, জীবদ্দশায় আবারও তিনি ভারত-পাকিস্তানের টেস্ট সিরিজ দেখবেন।
দুই দেশের চলমান রাজনৈতিক উত্তেজনা নিয়ে এই কিংবদন্তি পেসার বলেছেন, ‘রাজনীতি আলাদা বিষয়। আমি তো রাজনীতিবিদ নই। ওরা নিজেদের দেশকে ভালোবাসে, আমরাও আমাদেরটা ভালোবাসি। তোমার দেশের সাফল্য নিয়ে কথা বলো, পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও তা–ই, ভারতের ক্ষেত্রেও তা–ই। বলা সহজ, করা কঠিন।’
ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে সর্বশেষ ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে হেরেছে পাকিস্তান। এরপর পাকিস্তান দলের কঠিন সমালোচনা করেছিলেন আরেক সাবেক ক্রিকেটার বাসিত আলী।
পাকিস্তানের সাবেক এই ব্যাটসম্যান ‘দ্য গেম প্ল্যান’ ইউটিউব চ্যানেলে বলেছিলেন, ‘আমি প্রার্থনা করি, এশিয়া কাপে ভারত যেন আমাদের বিপক্ষে খেলতে অস্বীকৃতি জানায়, ঠিক যেভাবে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ অব লিজেন্ডসে করেছে। তারা এত মার দেবে যে তা ভাবাও যায় না।’ এবার তিনি কামরান আকমলের ইউটিউব শোতে পাকিস্তানের সমালোচনা করেছেন। পাকিস্তানকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলছেন, ‘১৪ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান ভারতের মুখোমুখি হলে ভালোই মজা হবে।’