পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার আগে সাপ ঢুকে পড়ল ভারতের মেয়েদের অনুশীলনে

পাকিস্তানের মুখোমুখি হওয়ার আগে সাপ ঢুকে পড়ল ভারতের মেয়েদের অনুশীলনে
কলম্বোর প্রেমদাসা স্টেডিয়ামে শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতের নারী ক্রিকেট দল যখন অনুশীলনে ব্যস্ত, তখন সেখানে হাজির হয় এক অপ্রত্যাশিত ‘অতিথি’। বিশেষ সেই অতিথি ছিল একটি সাপ। শ্রীলঙ্কায় এ ধরনের সাপকে বলা হয় ‘গারান্দিয়া’। এগুলো মূলত নিরীহ প্রজাতির ইঁদুরখেকো সাপ, যা মানুষের জন্য ভীতিকর নয়।
প্রেমাদাসায় অবশ্য এমন দৃশ্য একেবারে নতুন নয়। লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচেও আগে দেখা মিলেছে সাপের। চলতি বছরের জুলাইয়ে শ্রীলঙ্কা–বাংলাদেশের ওয়ানডেতেও মাঠে ঢুকে পড়েছিল এই প্রজাতির সাপ। ফলে নিয়মিত এই মাঠে আসাটা গারান্দিয়ার জন্য যেন নিয়মই হয়ে দাঁড়িয়েছে। মাঠ কর্মকর্তারা জানান, এই সাপ বিষধর নয়। কামড়ায়ও না। গারান্দিয়া শুধু ইঁদুর খুঁজতে বের হয়।
শুক্রবার ধূসর–বাদামি রঙের সেই সাপকে ড্রেন আর গ্যালারির পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতে দেখা যায়। সে সময় ভারতের খেলোয়াড়েরা সেন্টার উইকেট থেকে নেটে অনুশীলনে যাচ্ছিলেন। সাপটিকে দেখে ভয়–আতঙ্কের পরিবর্তে কৌতূহলী হয়ে মজা নিতেই দেখা গেছে ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ ও মাঠে উপস্থিত সংবাদকর্মীদের।
আগামী রোববার এ মাঠেই পাকিস্তানের বিপক্ষে বিশ্বকাপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত। উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কাকে ডি/এল নিয়মে ৫৯ রানে হারায় হারমানপ্রীতের দল। অন্যদিকে পাকিস্তানের শুরুটা হয়েছে বাংলাদেশের কাছে ৭ উইকেটের বড় হারে।
সাম্প্রতিক সময়ে পুরুষদের ক্রিকেটে ভারত–পাকিস্তান ম্যাচ ঘিরে তৈরি হওয়া উত্তেজনার কারণে চোখ থাকবে মেয়েদের ম্যাচেও। এ ম্যাচে হারমানপ্রীতরা ফাতিমা সানাদের সঙ্গে হাত মেলান কি না, তা নিয়েও কৌতূহল রয়েছে অনেকের।
হিন্দুস্তান টাইমসসহ ভারতীয় একাধিক সংবাদমাধ্যম অবশ্য জানিয়েছে, এশিয়া কাপে ভারতের ছেলেদের ক্রিকেট দলের মতো ভারতীয় নারী ক্রিকেটাররাও এ ম্যাচে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে হাত মেলাবেন না।