শূন্যের এই রেকর্ড কোহলির

খেলা ডেস্ক
বিরাট কোহলিএএফপি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বিরাট কোহলির এমন প্রত্যাবর্তন কি কারও প্রত্যাশায় ছিল?

অস্ট্রেলিয়া দলের ক্রিকেটার এবং তাঁদের সমর্থকেরা এ প্রশ্নের আওতার বাইরে থাকবেন। কিন্তু ভেতরে যাঁরা আছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই একটু হলেও কষ্ট লেগেছে। গত ৯ মার্চ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ফাইনালে খেলার পর ৭ মাসের একটা বিরতি নিয়েছিলেন কিংবদন্তি। টেস্ট ছেড়েছেন এর মধ্যেই। টি-টোয়েন্টি ছেড়েছেন গত বছরই। অর্থাৎ কোহলির ক্যারিয়ারের শেষ দিনগুলো লেখা হবে শুধু ওয়ানডের ক্যানভাসে।

২২৩ দিন বিরতির পর ৫০ ওভারের এই ক্যানভাসে কোহলি ফেরেন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে চলমান ওয়ানডে সিরিজ দিয়ে। পার্থে ১৯ অক্টোবর (রোববার) প্রথম ওয়ানডেতে ৮ বলে শূন্য রানে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ক্যাচের শিকার হন কোহলি। ভক্তরা তখনো অতটা হতাশ হননি, যতটা হয়েছেন এখন। কারণ, অ্যাডিলেডে আজ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও শূন্য রানে আউট হন কোহলি! পার্থক্য হলো প্রথম ওয়ানডের তুলনায় আজ চারটি বল কম খেলেছেন। পেসার জেভিয়ার বার্টলেটের বলে আউট হয়েছেন এলবিডব্লু হয়ে।

অস্ট্রেলিয়া দলের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একবার রিভিউ নেওয়ার কথা ভেবেছিলেন কোহলি। কী মনে করে দ্বারস্থ হন অন্য প্রান্তে রোহিত শর্মার। রিভিউ নেবেন কি না, সে বিষয়ে রোহিতের পরামর্শ চান কোহলি। নন–স্ট্রাইক প্রান্ত থেকে ব্যাটসম্যান এলবিডব্লু হয়েছেন কি না, সেটা ভালো বোঝা যায়। কোহলি আউট—তা বুঝতে পেরেই তাঁকে আর রিভিউ নিতে দেননি রোহিত। ড্রেসিংরুমে ফিরে যেতে বলেন। ফেরার সময় অ্যাডিলেডের দর্শকেরা করতালি উপহার দেন ৩৬ বছর বয়সী কিংবদন্তিকে। অবসর চোখ রাঙানোয় অ্যাডিলেডে আবার কোহলিকে দেখা যাবে কি না, সে অনিশ্চয়তা আর ভালোবাসা থেকেই সম্ভবত এই করতালির বৃষ্টি।

তবে দর্শকেরা ভালোবাসলেও পরিসংখ্যান তো নির্মম। পরিসংখ্যান সব সময় সত্যটাই বলে। আর কোহলির ক্ষেত্রে সেই নির্মম পরিসংখ্যানটি হলো, ১৭ বছরের ওয়ানডে ক্যারিয়ারে এবারই প্রথমবার এই সংস্করণে পরপর দুই ইনিংসে শূন্য রানে আউট হলেন।

এলবিডব্লু হন কোহলি
এএফপি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে এখনো খেলে চলা ক্রিকেটারদের মধ্যে কোহলি সবচেয়ে বেশিবার শূন্য রানে আউট হয়েছেন, তা সম্ভবত সবার জানা। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৬১৯ ইনিংসে (৫৫২ ম্যাচ) এ নিয়ে ৪০ বার শূন্য রানে আউট হলেন কোহলি।

৩৬ বার শূন্য রানে আউট হয়ে এ তালিকায় দ্বিতীয় শ্রীলঙ্কার কুশল মেন্ডিস। ৩১১ ম্যাচে ৩৭০ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছেন কুশল। ১০৫ ইনিংসে ৩৫ বার শূন্য রানে আউট হয়ে তৃতীয় ভারতের পেসার যশপ্রীত বুমরা। শুধু ব্যাটসম্যান হিসাব করলে মেন্ডিসের পর এ তালিকায় তৃতীয় রোহিত শর্মা। ৫০১ ম্যাচে ৫৩৪ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ৩৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক।

তিন সংস্করণের মধ্যে কোহলি ১৮ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন ওয়ানডেতে। এ সংস্করণে ৩০৪ ম্যাচে ২৯২ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমেছেন কোহলি। এখনো ওয়ানডে খেলে চলা ক্রিকেটারদের মধ্যে এই সংস্করণে কোহলির শূন্য রানে আউট হওয়ার সংখ্যাটাই সর্বোচ্চ। ৯৫ ম্যাচে ৯৪ ইনিংসে ১৬ বার শূন্য রানে আউট হয়ে যৌথভাবে দুইয়ে বাংলাদেশের লিটন দাস। ২৬৭ ইনিংসে সমান ১৬ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন রোহিত শর্মাও।

প্রথম আলো গ্রাফিকস

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ১২৫ ম্যাচে ১১৭ ইনিংসে ৭ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন কোহলি। টেস্টে ১২৩ ম্যাচে ২১০ ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন ১৫ বার। এখনো টেস্ট খেলে যাচ্ছেন এমন ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তাঁর শূন্য রানে আউট হওয়ার সংখ্যাই সর্বোচ্চ। প্রোটিয়া স্পিনার কেশব মহারাজ ৯২ ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে ১৭ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। শ্রীলঙ্কার পেসার লাহিরু কুমারা ৫০ ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন ১৬ বার।

