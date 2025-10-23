ক্রিকেট

ভারতের এত টস হারের রহস্য কী

খেলা ডেস্ক
টানা ১৭ ওয়ানডেতে টস হারল ভারতবিসিসিআই

ক্রিকেটে টস মানে তো একটা ভাগ্য পরীক্ষা। মানে যে কেউ জিততে পারে। তবে এখন থেকে হয়তো বলতে হবে, ভারত বাদে যে কেউ জিততে পারে! কারণ, ওয়ানডে ক্রিকেটে ভারত দল তো টসে জেতাই ভুলে গেছে।

আজ অ্যাডিলেডে ওয়ানডে সিরিজে দ্বিতীয় ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টসে হেরেছে ভারত, যা ওয়ানডেতে ভারতের টানা ১৭তম টস হার। রেকর্ড হয়েছে অনেক আগেই। এর আগে ২০১১ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে সর্বোচ্চ টানা ১১ ওয়ানডেতে টস হেরেছিল নেদারল্যান্ডস দল। ভারত সেটা ছাড়িয়েছে গত চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। রেকর্ডটি ভারত কত দূর টেনে নিয়ে যাবে, সেটাই এখন প্রশ্ন।

ভারতের টস হারার চক্র শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সেই ফাইনালে ভারত হেরেছিল ৬ উইকেটে। তখন ভারতের অধিনায়ক ছিলেন রোহিত শর্মা।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দিয়ে ভারতের ওয়ানডে অধিনায়কত্ব পেয়েছেন শুবমান গিল
এরপর দক্ষিণ আফ্রিকা, শ্রীলঙ্কা ও ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ খেলেছে ভারত। চলতি বছর ফেব্রুয়ারি–মার্চে খেলেছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। এখন ভারত খেলছে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ। এই সিরিজ দিয়েই ভারতের ওয়ানডে অধিনায়কত্ব পেয়েছেন শুবমান গিল। তিনিও রোহিতের টস–ভাগ্যই বরণ করেছেন। টসে হারলেন সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচেই।

টস-ভাগ্য যে ভারতের অধিনায়কদের মধ্যে যে শুধু রোহিতেরই খারাপ, তা নয়। লোকেশ রাহুলও তিনটি ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। রোহিতের অবর্তমানে ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে অধিনায়কত্ব করেন রাহুল। তিনিও তখন টসে জিততে পারেননি। ভাগ্য পরীক্ষায় ভারতের এত হারের রহস্য কী, কে জানে!

চলতি ওয়ানডে সিরিজে প্রথম ম্যাচে জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, ভারতকে হারিয়েছে ৭ উইকেট।

