জাহানারার অনুরোধে সময় বাড়ল তদন্তের

যৌন হয়রানির অভিযোগ
জাহানারার অনুরোধে সময় বাড়ল তদন্তের
জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার ও নারী ক্রিকেট দলের সাবেক নির্বাচক–ম্যানেজার মনজুরুল ইসলামের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানির অভিযোগ তুলেছেন জাহানারা আলম। অভিযোগ তদন্তে বিসিবি তদন্ত কমিটিও গঠন করেছে, যাদের ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল।
কিন্তু আজ বিসিবি এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, আনুষ্ঠানিক অভিযোগ বা বক্তব্য দিতে বাড়তি সময় চেয়েছেন নারী দলের সাবেক অধিনায়ক জাহানারা।
যে কারণে স্বাধীন তদন্ত কমিটির কাজের সময়সীমা আরও ১৫ কার্যদিবস বাড়ানো হয়েছে। এর আগে জাহানারাকে স্বাধীন তদন্ত কমিটির কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাতে বলা হয়েছিল। বিসিবির আশা, ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া যাবে।