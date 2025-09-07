গিলের নেতৃত্বেই তাহলে ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলবেন রোহিত
ভারতের টেস্ট অধিনায়ক শুবমান গিল এখন টি-টোয়েন্টিতে ভারতের সহ–অধিনায়ক। গিলকে সূর্যকুমার যাদবের সহকারী বানানোর পর থেকেই গুঞ্জন, গিলের হাতেই কি ভারতের ওয়ানডে দলের নেতৃত্বও উঠছে?
ভারতের বর্তমান ওয়ানডে অধিনায়ক রোহিত শর্মার দীর্ঘমেয়াদি ভবিষ্যৎ নিয়ে বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন ইন্ডিয়ার (বিসিসিআই) নির্বাচকেরা ভাবা শুরু করেছেন আগেই। আগামী অস্ট্রেলিয়া সফর হয়তো রোহিতের অধিনায়ক হিসেবে শেষ ওয়ানডে সিরিজ হতে পারে। রোহিতের ব্যাটসম্যান হিসেবে খেলার দরজা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না বটে, তবে অধিনায়কত্বে পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত অনেকটাই নিশ্চিত। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপকে সামনে রেখে নির্বাচকেরা চান নতুন অধিনায়ককে যথেষ্ট সময় দিতে। উদ্দেশ্য একটাই, নতুন অধিনায়ক যাতে নিজের মতো করে দলকে গড়ে নিতে পারেন।
রেভস্পোর্টজ নামের ভারতীয় এক ক্রিকেট পোর্টালকে উদ্ধৃত করে ইন্ডিয়া টুডে লিখেছে, গিলকে ওয়ানডে অধিনায়ক বানানোর ব্যাপারে আর কোনো প্রশ্ন নেই, এখন শুধু আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষা। তবে রোহিত নাকি খেলতে চান আরও কিছুদিন, আরেকবার চেষ্টা করতে চান বিশ্বকাপ জয়ের। কিন্তু সিদ্ধান্তটা এককভাবে তাঁর হাতে নেই।
২০২৭ বিশ্বকাপের সময় রোহিতের বয়স হবে ৪০। ফর্ম ধরে রেখে রোহিত কি সুযোগ করে নিতে পারবেন ভারতের আরেকটি বিশ্বকাপ দলে!
আগামী অস্ট্রেলিয়া সফরেই নির্ধারিত হয়ে যেতে পারে রোহিতের ভাগ্য। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ছাড়া নির্বাচকেরা হয়তো কঠিন সিদ্ধান্ত নিতেই বাধ্য হবেন। শুধু রোহিত নন, বিরাট কোহলির ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠছে—টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট থেকে সরে যাওয়ার পর কতটা ধারাবাহিকভাবে রান করতে পারবেন তিনি ওয়ানডেতে?
এক অধিনায়ক, সব ফরম্যাট
গিল ইতিমধ্যেই টেস্টে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। টি-টোয়েন্টিতে অক্ষর প্যাটেলের জায়গায় হয়েছেন সহ-অধিনায়ক। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর সূর্যকুমার যাদবের জায়গায় তাঁকেই অধিনায়ক বানানোর সম্ভাবনা বেশি।
ভারতীয় ক্রিকেটে আগে একাধিকবার তিন ফরম্যাটে একই অধিনায়ক দেখা গেছে। নির্বাচকেরা এবারও সেই ধারা বজায় রাখতে চান।