এবার ভারতের জাতীয় পুরস্কার পেলেন সূর্যবংশী

এবার ভারতের জাতীয় পুরস্কার পেলেন সূর্যবংশী
ক্রিকেট মাঠে ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে হইচই ফেলে দেওয়া বৈভব সূর্যবংশী এবার ভারতের জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। আজ দেশটির রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার। ১৪ বছর বয়সী সূর্যবংশী ঘরোয়া ও অনূর্ধ্ব–১৯ ক্রিকেটে দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি হিসেবে এই স্বীকৃতি পেয়েছেন।
প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার ভারতের ৫ থেকে ১৮ বছর বয়সীদের জন্য সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মান। শিল্প-সংস্কৃতি, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সমাজসেবা, ক্রীড়া এবং সাহসিকতায় অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতি দিতে এই পুরস্কার চালু করা হয়েছে।
বার্তা সংস্থা আইএনএসের প্রতিবেদনে বলা হয়, শুক্রবার ভারতের রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃতিত্বের জন্য বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানে ১৪ বছর বয়সী সূর্যবংশীর প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রতিযোগিতামূলক ও প্রতিভায় ভরা ক্রিকেট অঙ্গনে নিজের নাম প্রতিষ্ঠা করেছে সে এবং একাধিক রেকর্ড গড়েছে।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডও (বিসিসিআই) সূর্যবংশীকে অভিনন্দন জানিয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া বার্তায় বিসিসিআই লিখেছে, রাষ্ট্রপতির হাত থেকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রীয় বাল পুরস্কার পাওয়া বৈভব সূর্যবংশীর জন্য গর্বের মুহূর্ত।
বিহারের ছেলে সূর্যবংশী গত দুই মৌসুম ধরে একের পর এক বিস্ফোরক ইনিংস খেলে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে বেশ আলোচিত হয়ে উঠেছেন। সর্বশেষ বুধবারই ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে মাত্র ৮৪ বলে ১৯০ রান করেন তিনি। যা লিস্ট ‘এ’ ক্রিকেটের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সে সেঞ্চুরির রেকর্ড। পাশাপাশি এবি ডি ভিলিয়ার্সের দ্রুততম ১৫০ রানের রেকর্ডও ভেঙে দেন তিনি। ওই ম্যাচে তাঁর মারা ১৫টি ছক্কা ছিল ভারতের কোনো ব্যাটসম্যানের এক দিনের ফরম্যাটে সর্বোচ্চ।
এর আগে চলতি মাসে সৈয়দ মুশতাক আলী ট্রফিতে মহারাষ্ট্রের বিপক্ষে অপরাজিত ১০৮ রান করেন সূর্যবংশী। কলকাতার ইডেন গার্ডেনে খেলা সেই ম্যাচে ১৪ বছর ২৫০ দিন বয়সে টুর্নামেন্টের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী সেঞ্চুরিয়ান হন তিনি।
অনূর্ধ্ব-১৯ ক্রিকেটেও দাপট দেখিয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। চলতি মাসে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ৯৫ বলে ১৭১ রান করে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত ইনিংসের রেকর্ড গড়েন তিনি। তার আগে নভেম্বরে রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে মাত্র ৪২ বলে করেন ১৪৪ রান।
আইপিএলেও নজর কেড়েছেন সূর্যবংশী। এ বছর রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে অভিষেকের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৪ বছর ২৩ দিন, যা আইপিএল ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী ক্রিকেটারের রেকর্ড। একই আসরে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করে আইপিএলের ইতিহাসে সবচেয়ে কম বয়সী সেঞ্চুরিয়ানও হন তিনি। সেটি ছিল কোনো ভারতীয় ব্যাটসম্যানের দ্রুততম আইপিএল সেঞ্চুরি এবং সব মিলিয়ে দ্বিতীয় দ্রুততম (প্রথম ক্রিস গেইল)।
টুর্নামেন্টের পর টুর্নামেন্টে একের পর এক কীর্তির জন্য সূর্যবংশী এবার পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি।