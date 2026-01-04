এলোমেলো সেই চট্টগ্রাম এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে

এলোমেলো সেই চট্টগ্রাম এখন পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে
বিপিএল শুরুর এক দিন আগের কথা। ক্রিকেটারদের টাকা দিতে না পেরে মালিকানা ছেড়ে দিয়েছিল চট্টগ্রাম রয়্যালস। এরপর এই দলটির দায়িত্ব নিয়েছিল বিসিবি।
টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে মাত্র দুজন বিদেশি নিয়ে মাঠে নেমেছিল দলটি। এমন এলোমেলো চট্টগ্রাম ৪ ম্যাচ শেষে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে। টানা দুই ম্যাচে দলটি জিতল বড় ব্যবধানে। ৪ ম্যাচে ৩ জয়ে ৬ পয়েন্ট তাদের। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের পয়েন্টও ৬, তবে নেট রান রেটে এগিয়ে চট্টগ্রাম।
সিলেটে গত পরশু ঢাকা ক্যাপিটালসকে ১০ উইকেটে হারানোর পর আজ একই মাঠে সিলেট টাইটানসকে ৯ উইকেটে হারিয়েছে তারা। ১২৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাটিং করতে নেমে ১৬ ওভারে ১ উইকেট হারিয়েই জয় নিশ্চিত করে চট্টগ্রাম।
দলটির ওপেনার মোহাম্মদ নাঈম ও অ্যাডাম রসিংটন গড়েছেন ৮২ বলে ১১৫ রানের জুটি। নাঈম ৩৭ বলে ৫২ রানে আউট হলেও রসিংটন ৫৩ বলে ৭৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।
ঢাকার বিপক্ষে এই দুই ওপেনার গড়েছিলেন ১২৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি। সেদিনও দুজনেই পান ফিফটি।
আজ চট্টগ্রামের জয়ের ভিত তৈরি করেছিলেন বোলাররাই। দলীয় ৩৪ রানেই সিলেটের ৫ ব্যাটসম্যানকে ফেরান চট্টগ্রামের বোলাররা। শুরুটা করেন মুকিদুল ইসলাম, ওপেনার মেহেদী হাসান মিরাজকে ৫ রান আউট করেন তিনি।
এরপর হজরতউল্লাহ জাজাই, ইথান ব্রুকস, আফিফ হোসেনরা উইকেটে দিয়ে এসেছেন। ছন্দে থাকা পারভেজ হোসেন করেছেন ১৭ রান। চট্টগ্রাম যে ১২৬ রান তুলেছেন সেটি আজমতউল্লাহ ওমরজাইর ৪১ বলে ৪৪ রানের ইনিংসের সৌজন্যে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
সিলেট টাইটানস: ২০ ওভারে ১২৬/৭ (ওমরজাই ৪৪, পারভেজ ১৭; মেহেদী ২/১৮, মির্জা ২/২৪)।
চট্টগ্রাম রয়্যালস: ২০ ওভারে ১৩০/১ (নাঈম ৫২, রসিংটন ৭৩*; রাহাতুল ১/২৯)।
ফল: চট্টগ্রাম ৯ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা: মোহাম্মদ নাঈম