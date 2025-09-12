নেওয়াজ বিশ্বসেরা স্পিনার—এশিয়া কাপে মাঠে নামার আগে পাকিস্তান কোচের দাবি

নেওয়াজ বিশ্বসেরা স্পিনার—এশিয়া কাপে মাঠে নামার আগে পাকিস্তান কোচের দাবি
মোহাম্মদ নেওয়াজ ছন্দে আছেন। গত রোববার ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে আফগানিস্তানের বিপক্ষে হ্যাটট্রিকসহ নিয়েছেন ৫ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সর্বশেষ ১১ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ২০টি।
কিন্তু তাই বলে নেওয়াজ বিশ্বসেরা স্পিনার? এশিয়া কাপে ওমানের বিপক্ষে মাঠে নামার আগের দিন সংবাদ সম্মেলনে নেওয়াজকে বিশ্বের সেরা স্পিনার দাবি করেছেন পাকিস্তান কোচ মাইক হেসন।
এশিয়া কাপের আগে পাকিস্তানের প্রস্তুতি বেশ ভালো। শারজাতে আফগানিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিপক্ষে ত্রিদেশীয় সিরিজে ১২ দিনে পাঁচ ম্যাচ খেলেছে দলটি। বৃহস্পতিবার খেলোয়াড়েরা বিশ্রামে থাকলেও দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামের পিচ খুঁটিয়ে দেখেন হেসন। পিচের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই স্পিনার নেওয়াজকে আলোচনায় নিয়ে আসেন তিনি।
আমি কারও দুর্বলতার কথা বলিনি। আমি যে বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছি, সেটি হলো আধুনিক ক্রিকেট যেভাবে খেলা হয় এবং ভালো কন্ডিশনে যে ধরনের স্ট্রাইক রেট প্রয়োজন হয়।বাবর–রিজওয়ানকে নিয়ে মাইক হেসন
কাল সংবাদ সম্মেলনে হেসন কী বলেছেন, সেটা তাঁর মুখেই শুনুন, ‘শারজার তুলনায় এখানে উইকেটে ঘাস বেশি। ভারত–আমিরাত ম্যাচ যেখানে হয়েছে, আমাদের ম্যাচ সেখানেই হবে। আমি মনে করি না, এই পিচ শারজার মতো এতটা টার্ন (বাঁক) করবে না। এমনকি ভারত বনাম আমিরাত ম্যাচে যখন কুলদীপ বল করছিল, তখনো খুব বেশি টার্ন হয়নি।’
হেসন যোগ করেন, ‘আমাদের দলের শক্তির জায়গা হলো আমাদের পাঁচজন স্পিনার আছে। আমাদের কাছে মোহাম্মদ নেওয়াজ আছে, যে বর্তমানে বিশ্বের সেরা স্পিন বোলার। ছয় মাস আগে দলে ফেরার পর থেকে সে এই জায়গাটাতেই আছে। আবরার আর সুফিয়ান আছে। সাইম আইয়ুব এখন বিশ্বের সেরা ১০ অলরাউন্ডারের মধ্যে একজন।’
যদিও আইসিসির র্যাঙ্কিং বলছে, টি-টোয়েন্টি বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে ৩০ নম্বরে আছেন নেওয়াজ। সুফিয়ান মুকিম বর্তমানে পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের মধ্যে র্যাঙ্কিংয়ে সবচেয়ে ওপরে থাকা স্পিনার। তাঁর অবস্থান ১৫তম।
এশিয়া কাপের দলে নেই বাবর আজম ও মোহাম্মদ রিজওয়ান। কেন তারা দলে নেই—এই প্রশ্নে এর আগে সংবাদ সম্মেলনে বাবর-রিজওয়ানের ঘাটতি তুলে ধরেছিলেন হেসন। প্রকাশ্যে দুই সিনিয়র ক্রিকেটারের ঘাটতি নিয়ে আলোচনা করা নিয়ে পরে তাঁর সমালোচনাও হয়েছে। ঘুরেফিরে কাল এই প্রসঙ্গও সংবাদ সম্মেলনে এসেছে।
বাবর ও রিজওয়ানের প্রসঙ্গে হেসন বলেছেন, ‘খেলোয়াড়দের মূল্যায়নে সৎ থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো এজেন্ডা ছাড়া বিষয়গুলো দেখা খুব জরুরি। নিরপেক্ষভাবে জিনিসগুলো দেখা দরকার। আমি কারও দুর্বলতার কথা বলিনি। আমি যে বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করেছি, সেটি হলো আধুনিক ক্রিকেট যেভাবে খেলা হয় এবং ভালো কন্ডিশনে যে ধরনের স্ট্রাইক রেট প্রয়োজন হয়। খেলোয়াড়েরা কোচদের কাছ থেকে যা চায়, তা হলো তাদের সঙ্গে সৎ থাকা। এটিই কোচের দায়িত্ব।’