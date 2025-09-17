ক্রিকেট

বাংলাদেশ কি সুপার ফোরে খেলবে, কী ভাবছে আফগানিস্তান

পরিস্থিতি এখন এমন, আফগানিস্তান–শ্রীলঙ্কা ম্যাচে না থেকেও পুরোপুরিভাবে আছে বাংলাদেশ। তাই গুলবদিন নাইবের সংবাদ সম্মেলনে চার সাংবাদিকের সবাই বাংলাদেশি।

গুলবদিন নাইবের সংবাদ সম্মেলনে চারজন সাংবাদিক—তাঁদের সবাই আবার বাংলাদেশি। স্বাভাবিক কোনো দিনে হয়তো দেখা যেত না এমন দৃশ্য।

কারণ, আফগানিস্তানের ম্যাচটা তো শ্রীলঙ্কার সঙ্গে—বাংলাদেশ সেখানে কোথায়? কিন্তু পরিস্থিতি এমন, এই ম্যাচে না থেকেও পুরোপুরিভাবে আছে বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ এশিয়া কাপের সুপার ফোরে যাবে কি না, সেটি তো নির্ভর করছে এই ম্যাচটার ওপরই। আফগানিস্তান হেরে গেলেই সুপার ফোরে উঠে যাবে বাংলাদেশ। তবে গুলবদিন মনে করেন, এমন কিছু হবে না। ২০১৯ বিশ্বকাপের সময়েও এ রকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল।

প্রথম ছয় ম্যাচের কোনোটিতে না জিতে টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিল আফগানিস্তান। বাংলাদেশের তখনো দুই জয় নিয়ে আশা ছিল সেমিফাইনাল খেলার।

এমন সময়ে দাঁড়িয়ে তখন আফগানিস্তানের অধিনায়ক গুলবদিন বলেছিলেন, ‘আমরা তো ডুবেছিই, তবে তোমাদের নিয়েই ডুবব।’

সংবাদ সম্মেলনে গুলবদিন নাইব
এবারের পরিস্থিতি যদিও একটু আলাদা। ভেসে থাকা আফগানিস্তান ডুবে গেলেই বরঞ্চ ভালো বাংলাদেশের জন্য। কারণ, আফগানরা শ্রীলঙ্কাকে অল্প ব্যবধানে হারালেই তো বাংলাদেশ বাদ।  

এবারও কি ২০১৯ সালের মতো কিছু বলবেন গুলবদিন? তাঁর উত্তর, গত ছয় বছরে তাঁদের ক্রিকেট অনেকখানি বদলে গেছে। এখন তাঁরা দাঁড়িয়ে ভিন্ন মঞ্চে।

গুলবাদিন বরঞ্চ আত্মবিশ্বাসী শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ জেতা নিয়ে, ‘প্রতিটা দিনই নতুন ও চ্যালেঞ্জিং। আমাদের ক্রিকেট ভারত বা অস্ট্রেলিয়ার মতো নয়। আমরা কঠিন পরিস্থিতির ভেতর থেকে এসেছি। আমরা এই ধরনের পরিস্থিতি ভালোবাসি। এ ধরনের পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত। যদি আপনি আমাদের ক্রিকেট ইতিহাস দেখেন, আমরা যেখানে ছিলাম, এখন যেখানে আছি। পুরোপুরি আলাদা।’

কঠিন পরিস্থিতি সামলে নিয়ে যদি জয় পেয়েই যায় আফগানিস্তান, সেটা যেন বড় ব্যবধানে হয়—বাংলাদেশের সবার ওই প্রার্থনাটা গুলবদিনের কাছেও পৌঁছে দেন বাংলাদেশি এক সাংবাদিক। উত্তরে একটা হাসি দিয়ে চলে যান আফগানিস্তানের সাবেক অধিনায়ক।

এশিয়া কাপের সুপার ফোরে উঠতে হলে আগামীকাল আফগানিস্তানকে জিততেই হবে
এর আগে তিনি জানিয়ে গেছেন, কোনো ধরনের চাপেই নাকি নেই তাঁর দল, ‘ক্রিকেট সহজ নয়। এ ধরনের টুর্নামেন্টে প্রতিটি ম্যাচই কঠিন, চ্যালেঞ্জিং। আমাদের কোনো চাপ নেই। শ্রীলঙ্কা ভালো দল, তাঁরা দুটি ম্যাচ জিতেছে। তাঁদের বিপক্ষে জেতা সহজ হবে না। প্রতিটি দিনই কঠিন। চাপের। আমি এটুকু বলতে পারি, এটা ভালো ম্যাচ হবে।’

কাল সন্ধ্যা সাড়ে আটটায় আবুধাবির এই ম্যাচটা বাংলাদেশের ক্রিকেটার তো বটেই, চোখ থাকবে দেশের সব মানুষেরও। আফগানিস্তান কি বাংলাদেশকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজেরা ভেসে থাকবে? গুলবদিন কিন্তু আত্মবিশ্বাসী।

