টেস্টের সেরা বোলার, সেরা অলরাউন্ডার এখন ইয়ানসেন

টেস্টের সেরা বোলার, সেরা অলরাউন্ডার এখন ইয়ানসেন
ব্যাট হাতে রান করছেন, বল হাতে নিচ্ছেন উইকেট। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে যেন দুই ভূমিকাতেই সমান উজ্জ্বল মার্কো ইয়ানসেন। দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেস বোলিং অলরাউন্ডারের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের স্বীকৃতি মিলেছে আইসিসি র্যাঙ্কিংয়েও।
টেস্টে বোলার ও অলরাউন্ডার, দুই বিভাগেই এক নম্বরে উঠে এসেছেন ইয়ানসেন। অন্যদিকে টি-টুয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ফিরে পেয়েছেন ভারতের অভিষেক শর্মা।
আইসিসির সর্বশেষ র্যাঙ্কিং হালনাগাদে তিন সংস্করণের নয়টি বিভাগের মধ্যে শীর্ষস্থান বদলেছে শুধু এই তিনটিতে।
অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম দুই টেস্টে বল হাতে ১০ উইকেট নিয়েছেন ইয়ানসেন। ব্যাট হাতে করেছেন ১৪৬ রান। বিশেষ করে গেবেখায় দ্বিতীয় টেস্টে দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের অন্যতম নায়ক ছিলেন তিনি। প্রথম ইনিংসে আট নম্বরে নেমে খেলেন ৮৫ রানের ইনিংস। এরপর বল হাতে মাত্র ৩৩ রান দিয়ে নেন ৫ উইকেট। তাঁর বোলিং তোপেই অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হয়ে যায় মাত্র ৯৯ রানে।
এমন পারফরম্যান্সের পর টেস্ট বোলারদের র্যাঙ্কিংয়ে এক লাফে পাঁচ ধাপ এগিয়েছেন ইয়ানসেন। ৮৭৬ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে উঠে এসেছেন শীর্ষে। তাতে এক ধাপ করে পিছিয়ে গেছেন মিচেল স্টার্ক, ম্যাট হেনরি, ওলি রবিনসন ও জসপ্রিত বুমরা।
তবে ইয়ানসেনের শীর্ষস্থান কত দিন টেকে, সেটিও দেখার বিষয়। মঙ্গলবার শুরু হওয়া কেপটাউন টেস্টে এরই মধ্যে ৬ উইকেট নিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার স্টার্ক। ম্যাচের বাকি অংশে তাঁর পারফরম্যান্সের ওপর নির্ভর করে আবারও বদলে যেতে পারে র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান।
অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য আগে থেকেই দুই নম্বরে ছিলেন ইয়ানসেন। এবার এক ধাপ এগিয়ে পেছনে ফেলেছেন ভারতের রবীন্দ্র জাদেজাকে। চার বছরের বেশি সময় ধরে টেস্ট অলরাউন্ডারদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষস্থান ধরে রেখেছিলেন জাদেজা। সেই দীর্ঘ রাজত্বের অবসান ঘটালেন ইয়ানসেন।
অভিষেকের ব্যাটে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার
টি-টুয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে অভিষেক শর্মার এক নম্বরে ফেরার পেছনে বড় ভূমিকা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তাঁর বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ের। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম দুই টি-টুয়েন্টিতে করেছিলেন ২৯ ও ২৭ রান। কিন্তু তৃতীয় ম্যাচে যেন অন্য চেহারায় হাজির হন ভারতীয় ওপেনার। মাত্র ৩৮ বলে খেলেন ১১৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস।
গত জুলাইয়ে অভিষেককে পেছনে ফেলে টি-টুয়েন্টি ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন তাঁরই সতীর্থ ঈশান কিষান। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম ম্যাচের পর চোটের কারণে আর খেলতে পারেননি কিষান। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আবারও এক নম্বর জায়গাটি নিজের করে নিয়েছেন অভিষেক।
বাভুমা দুইয়ে, ওয়ানডেতে ব্রুকের উন্নতি
দক্ষিণ আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট সিরিজে র্যাঙ্কিংয়ে উন্নতি হয়েছে আরও কয়েকজনের। গেবেখায় দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম ইনিংসে ১৭৯ রান করে ম্যাচসেরা হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা চার ধাপ এগিয়ে টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠেছেন। তাঁর ওপরে এখন শুধু ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক।
ব্রুক নিজেও র্যাঙ্কিংয়ে এগিয়েছেন। তবে সেটি ওয়ানডেতে। পাকিস্তানে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে ত্রিদেশীয় সিরিজে ২০২ রানের ইনিংস খেলার সুবাদে ছয় ধাপ এগিয়ে আট নম্বরে উঠেছেন ইংল্যান্ডের এই ব্যাটসম্যান।
ওয়ানডে ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে অবশ্য শীর্ষস্থান ধরে রেখেছেন ভারতের শুবমান গিল। বোলারদের মধ্যে আফগানিস্তানের রশিদ খান এবং অলরাউন্ডারদের মধ্যে তাঁরই স্বদেশি আজমতউল্লাহ ওমরজাই আছেন এক নম্বরে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা কে কোথায়
বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে টেস্ট ব্যাটসম্যানদের র্যাঙ্কিংয়ে সবার ওপরে মুশফিকুর রহিম। তাঁর অবস্থান ১৮তম। বোলারদের মধ্যে তাইজুল ইসলামও আছেন ১৮ নম্বরে। অলরাউন্ডারদের তালিকায় মেহেদী হাসান মিরাজ আছেন তৃতীয় স্থানে।
ওয়ানডেতে বাংলাদেশের সেরা ব্যাটসম্যান তানজিদ হাসান, র্যাঙ্কিংয়ে তাঁর অবস্থান ২৪তম। বোলারদের মধ্যে মিরাজ ১১তম এবং অলরাউন্ডারদের মধ্যে চতুর্থ।
টি-টুয়েন্টিতে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবার ওপরে তানজিদ হাসান (২৩তম)। বোলারদের মধ্যে নাসুম আহমেদ আছেন অষ্টম স্থানে। আর অলরাউন্ডারদের তালিকায় বাংলাদেশের সেরা মেহেদী হাসান, তাঁর অবস্থান ৩৮তম।