বিপিএল
ঢাকা ক্যাপিটালসে নাম লেখালেন তাসকিন ও সাইফ
আগামী বিপিএলে ঢাকা ক্যাপিটালসের হয়ে খেলবেন তাসকিন আহমেদ ও সাইফ হাসান। আজ ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সঙ্গে চুক্তি করেছেন জাতীয় দলের এই দুই ক্রিকেটার।
বিপিএলের গত আসরে তাসকিন দুর্দান্ত রাজশাহী ও সাইফ খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। এবার নিলামের আগে সব দলকেই দুজন করে স্থানীয় ক্রিকেটারের সঙ্গে চুক্তি করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। সেটি কাজে লাগিয়েই তাসকিন ও সাইফকে দলে ভিড়িয়েছে ঢাকা।
এর আগে ওপেনার তানজিদ হাসানকে দলে নিয়েছে বিপিএলের নতুন ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। একই দলের হয়ে খেলার কথা আছে বাংলাদেশ টেস্ট দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেনেও।
ডিসেম্বরের তিন সপ্তাহে বিপিএলের দ্বাদশ আসর শুরু হওয়ার কথা। এর আগে ২১ নভেম্বর হবে নিলাম। গত কয়েক বছরে ড্রাফট হলেও এবার নিলামের আয়োজন করছে বিসিবি।