মাহমুদুলকে দাঁড়াতে দিলেন না আফ্রিদি

রেকর্ড
নিজেদের টেস্ট ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো এক ম্যাচে ৭ জন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নিয়ে নেমেছে পাকিস্তান। ২০২১ সালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট ও ২০২৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে রাওয়ালপিন্ডি টেস্টে ৬ জন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান খেলায় পাকিস্তান। বাংলাদেশের বিপক্ষে চলমান মিরপুর টেস্টটি এ সংস্করণে পাকিস্তানের ৪৬৮ তম ম্যাচ।
আউট !
বাংলাদেশ: ৭ ওভারে ২৩/১।
‘জীবন’ পেলেও তা কাজে লাগাতে পারলেন না মাহমুদুল। সপ্তম ওভারে শাহিন আফ্রিদির প্রথম বলে উইকেটকিপার রিজওয়ানকে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন। ১৯ বলে ৮ রান করেছেন মাহমুদুল। অফ স্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়ে ক্যাচ দিয়েছেনভ
তিনে নেমেছেন মুমিনুল হক।
‘জীবন’ পেলেন মাহমুদুল
বাংলাদেশ: ৫ ওভারে ১৮/০।
পঞ্চম ওভারে আফ্রিদির প্রথম বলে প্রথম স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন মাহমুদুল। ক্যাচটি ধরতে দ্বিতীয় স্লিপ ফিল্ডার আব্দুল্লাহ ফজল কিছুটা সামনে চলে আসায় বলটি আর মুঠোবন্দী করতে পারেননি প্রথম স্লিপে দাঁড়ানো সালমান আগা। রুটিন ক্যাচ ছিল এটি। ব্যক্তিগত ৪ রানে ‘জীবন’ পাওয়াটা কি কাজে লাগাতে পারবেন মাহমুদুল?
মাহমুদুল ৮ ও সাদমান ৬ রানে অপরাজিত। এখনো পর্যন্ত পাকিস্তানের কোনো পেসার বাউন্সার মারেননি!
দেখেশুনে ব্যাট করছেন সাদমান–মাহমুদুল
বাংলাদেশ: ৪ ওভারে ১৪/০
পাকিস্তানের দুই পেসার শাহিন আফ্রিদি ও মুহাম্মদ আব্বাস ভালো জায়গায় বোলিং করছেন। বাংলাদেশের দুই ওপেনার মাহমুদুল হাসান ও সাদমানও দেখে খেলছেন। আপাতত ড্রাইভের বলগুলো ছাড়া সেভাবে রান বের করার চেষ্টা করছেন না তাঁরা।
দুটি চার হজমে শুরু আফ্রিদির
বাংলাদেশ: ১ ওভারে ৮/০।
পাকিস্তানের পেসার শাহিন আফ্রিদির প্রথম বলেই ফ্লিক করে চার মারেন ওপেনার মাহমুদুল হাসান। পরের বলে লেগ বাই থেকে চার হয়। ৮ রান এসেছে এই ওভারে। হালকা সুইং পেয়েছেন আফ্রিদি।
তিন স্লিপ ও গালিতে এক ফিল্ডার রেখেছে পাকিস্তান। মাহমুদুল ৪ ও সাদমান ০ রানে অপরাজিত।
টসনামা ও কত রান নিরাপদ?
শেরেবাংলা স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, এখন পর্যন্ত ঘরের মাঠে ৩৬বার টস হেরে বাংলাদেশ জয় পেয়েছে মাত্র ৬ ম্যাচে। সবগুলো ম্যাচই ছিল জিম্বাবুয়ে আর আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।
পিচে ঘাস থাকায় শুরুতে বেশ সুবিধা পাওয়ার কথা পাকিস্তানের পেসারদের। তবে সুযোগ আছে বাংলাদেশের জন্যও। সর্বশেষ যে আটবার বাংলাদেশ নিজেদের প্রথম ইনিংসে তিন শর বেশি রান করেছে, এর মধ্যে কোনো ম্যাচেই হারেনি। এক ড্র ও বাকি সাত ম্যাচেই জিতেছে। বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন তো গতকালই বলেছেনই, তারা চান চার শ রান করতে!
পাকিস্তান একাদশ
আজান আওয়াইস, ইমাম–উল–হক, আব্দুল্লাহ ফজল, শান মাসুদ (অধিনায়ক), সৌদ শাকিল, মোহাম্মদ রিজওয়ান (উইকেটকিপার), সালমান আগা, শাহিন আফ্রিদি, নোমান আলী, হাসান আলী ও মুহাম্মদ আব্বাস।
আজান আওয়াইস ও আব্দুল্লাহ ফজলের অভিষেক হচ্ছে পাকিস্তানের জার্সিতে।
বাংলাদেশ একাদশ
নাজমুল হোসেন (অধিনায়ক), মাহমুদুল হাসান, সাদমান ইসলাম, মুমিনুল হক, মুশফিকুর রহিম, লিটন দাস (উইকেটকিপার), মেহেদী হাসান মিরাজ, তাইজুল ইসলাম, তাসকিন আহমেদ, নাহিদ রানা ও ইবাদত হোসেন।
টস
টস জিতে আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। অর্থাৎ আগে ব্যাট করতে নামবে বাংলাদেশ দল।
উইকেট কেমন
শেরেবাংলা স্টেডিয়াম থেকে প্রথম আলোর ক্রীড়া প্রতিবেদক মাহমুদুল হাসান জানিয়েছেন, পিচে ঘাস আছে। এখানে বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকরী হতে পারেন যিনি— সেই নাহিদ রানাকে দেখা টসের পাঁচ মিনিট আগে দেখা গেল উইকেটে বল হাতে নিয়ে ‘শ্যাডো’ করতে। বাকিরাও তৈরি হচ্ছেন নিজেদের মতো করে।
গত কয়েক দিনে নিয়মিতই বৃষ্টি হয়েছে ঢাকায়। কিন্তু আজ মিরপুর টেস্ট শুরুর দিন আবহাওয়া রৌদ্রজ্জ্বল।
স্বাগতম
মিরপুরে শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে প্রথম টেস্টে পাকিস্তানের মুখোমুখি বাংলাদেশ। এই ম্যাচের আগে দুঃসংবাদ পেয়েছে পাকিস্তান দল। চোটের কারণে প্রথম টেস্টে খেলা হচ্ছে না তারকা ব্যাটসম্যান বাবর আজমের।
বাংলাদেশ দল বেশ আত্মবিশ্বাসী। ম্যাচের আগে বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন দাবি করেছেন, গত কয়েক বছর ধরে পাকিস্তানের চেয়ে বাংলাদেশের পেস আক্রমণ এগিয়ে।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্ট লড়াইয়ে গল্প অল্পস্বল্পে জানতে ক্লিক করতে পারেন এই লিংকে—মুলতান থেকে পিন্ডি—দুঃস্বপ্ন থেকে বাংলাদেশের গৌরবের গল্প
এই ম্যাচে বাংলাদেশের প্রথম ইনিংসে লক্ষ্যটাও জানিয়ে দিয়েছেন অধিনায়ক নাজমুল—৮০ ওভার হোক কিংবা ১২০ ওভার, বাংলাদেশ চায় ৪০০ করতে
পাকিস্তানের অধিনায়ক শান মাসুদ বলেছেন, ‘প্রতিশোধ’ নেওয়ার চিন্তা নেই পাকিস্তানের