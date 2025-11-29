সরাসরি

বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড ২য় টি–টোয়েন্টি: ৫ বলের মধ্যে টেক্টর ভাইদের ফেরালেন মেহেদী

  • টিম টেক্টরের বিদায়
  • পাওয়ার প্লেতে ৭৫ রান তুলেছে আয়ারল্যান্ড
  • স্টার্লিংয়ের বিদায়ে ভাঙল ৫৭ রানের উদ্বোধনী জুটি
  • রানের গতি কমছে না আয়ারল্যান্ডের
  • খেলা আবার শুরু হয়েছে
  • প্রথম ওভারে, ১৩, দ্বিতীয় ওভারে ১৪ রান
  • প্রথম ওভারে ১৩ রান দিলেন মেহেদী
  • বাংলাদেশ দলে তিন পরিবর্তন
  • টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ
  • বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে স্বাগতম
১২: ৫৩

টিম টেক্টরের বিদায়

নবম ওভারের প্রথম বলে মেহেদী হাসানের বলে স্টাম্পড হয়েছেন টিম টেক্টর। ২৫ বলে ৩৮ রান করেছেন টিম।

৮৮ রানে দ্বিতীয় উইকেট হারাল আয়ারল্যান্ড।

১২: ৪৭

পাওয়ার প্লেতে ৭৫ রান তুলেছে আয়ারল্যান্ড

৭৫
পাওয়ার প্লেতে ৭৫ রান তুলেছে আয়ারল্যান্ড। টি–টোয়েন্টিতে পাওয়ার প্লেতে আয়ারল্যান্ডের এটি তৃতীয় সর্বোচ্চ স্কোর, বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বোচ্চ।
১২: ৩৬

স্টার্লিংয়ের বিদায়ে ভাঙল ৫৭ রানের উদ্বোধনী জুটি

আয়ারল্যান্ড: ৫ ওভারে ৬২/১

বাংলাদেশকে প্রথম উইকেট এনে দিয়েছেন তানজিম হাসান
বিসিবি

তানজিম হাসানের বলে দারুণ এক ক্যাচ নিয়ে পল স্টার্লিংকে ফিরিয়েছেন সাইফ হাসান। ডিপ স্কোয়ার লেগে সামনে দু হাত বাড়িয়ে ক্যাচি নিয়েছেন সাইফ। ৫৭ রানে প্রথম পড়ল প্রথম উইকেট। ১৪ বলে ২৯ রান করেছেন স্টার্লিং। উইকেটে এসেছেন টিম টেক্টরের ভাই হ্যারি টেক্টর।

৫৭
টি–টোয়েন্টিতে এই প্রথম বাংলাদেশের বিপক্ষে উদ্বোধনী জুটিতে ৫০ রানের বেশি করেছে আইরিশরা। আগের সর্বোচ্চ ৪০, এবারের সিরিজের প্রথম ম্যাচেই।
১২: ৩১

রানের গতি কমছে না আয়ারল্যান্ডের

আয়ারল্যান্ড: ৪ ওভারে ৪৮/০

মোহাম্মদ সাইফউদ্দিনের করা প্রথম ওভারে ১৬ রান এসেছে। ২ চার ও ১ ছক্কায় এর ১৫–ই পল স্টার্লিংয়ের।

১২: ২২

খেলা আবার শুরু হয়েছে

আয়ারল্যান্ড: ৩ ওভারে ৩২/০

১০ মিনিট বন্ধ থাকার পর খেলা আবার শুরু হয়েছে।

তানজিম হাসানের করা প্রথম ওভারে ৫ রান এসেছে। ৫ রানই অতিরিক্ত।

১২: ০৮

প্রথম ওভারে, ১৩, দ্বিতীয় ওভারে ১৪ রান

আয়ারল্যান্ড: ২.১ ওভারে ২৮/০

ফ্লাডলাইটের বেশিরভাগ বাতিই বন্ধ
ছবি: প্রথম আলো

১৪ রান তুলে নাসুম আহমেদকে স্বাগত জানিয়েছে আইরিশরা। এবার একটি করে চার–ছক্কা মেরেছেন পল স্টার্লিং।

তৃতীয় ওভারে এক বল হওয়ার পর ফ্লাডলাইড–বিভ্রাটে খেলা বন্ধ আছে।

প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে পুরো মাঠ। বাংলাদেশের ক্রিকেটাররা একসঙ্গে জড়ো হয়েছেন মাঝখানে। গ্যালারির দর্শকরা মোবাইলের ফ্লাশলাইট জ্বালিয়েছেন

প্রথম আলোর প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান জানালেন দুই দলের ক্রিকেটাররাই এখন তাঁদের ড্রেসিংরুমে ফিরে গেছেন

১২: ০৪

প্রথম ওভারে ১৩ রান দিলেন মেহেদী

অফ স্পিনার মেহেদী হাসানের করা প্রথম ওভারে ১৩ রান তুলেছে আয়ারল্যান্ড। ওভারে তিনটি চার মেরেছেন টিম টেক্টর।

১১: ৩৮

বাংলাদেশ দলে তিন পরিবর্তন

বাংলাদেশ দলে তিন পরিবর্তন। প্রথম ম্যাচ খেলা জাকের আলী, রিশাদ হোসেন ও শরীফুল ইসলাম নেই আজ। তাঁদের বদলে দলে ঢুকেছেন নুরুল হাসান, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন ও মেহেদী হাসান।

আয়ারল্যান্ড দলে একটি বদল। কার্টিস ক্যাম্ফারের জায়গায় ঢুকেছেন বেন কালিজ। আয়ারল্যান্ডের জার্সিতে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে যাচ্ছেন কানাডায় জন্মগ্রহণ করা এই মিডলঅর্ডার ব্যাটসম্যান।

বাংলাদেশ দল

লিটন দাস, তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন, সাইফ হাসান,নুরুল হাসান, তাওহিদ হৃদয়, মোহাম্মদ সাইফউদ্দিন, মোস্তাফিজুর রহমান, মেহেদী হাসান, নাসুম আহমেদ ও তানজিম হাসান।

আয়ারল্যান্ড দল

পল স্টার্লিং (অধিনায়ক), টিম টেক্টর, হ্যারি টেক্টর, লোরকান টাকার, বেন কালিজ, জর্জ ডকরেল, গ্যারেথ ডেলানি, মার্ক অ্যাডাইর, ব্যারি ম্যাকার্থি, ম্যাথু হামফ্রিস ও জশ লিটল।
১১: ৩৩

টসে হেরে ফিল্ডিংয়ে বাংলাদেশ

আজ টসে হেরেছেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস
বিসিবি

প্রথম ম্যাচে টসে জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন বাংলাদেশ অধিনায়ক লিটন দাস। আজ দ্বিতীয় ম্যাচে টসে হেরে সেই ফিল্ডিংই পেয়েছে বাংলাদেশ।

১১: ২৭

বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টিতে স্বাগতম

চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ৬টায় শুরু হবে বাংলাদেশ–আয়ারল্যান্ড দ্বিতীয় টি–টোয়েন্টি। ম্যাচটি বাংলাদেশের জন্য সিরিজ বাঁচানোর, আয়ারল্যান্ডের সিরিজ জয় নিশ্চিত করার।

আজও জিতে গেলে তৃতীয় চেষ্টার প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি সিরিজ জিতবে আয়ারল্যান্ড।

আগের ম্যাচের তুলনায় আজ দর্শক কমেছে আরও। আকাশে কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে। মাঠে ফিল্ডিং অনুশীলন করছেন দুই দলের ক্রিকেটাররা।

