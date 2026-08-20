ব্যাটিং করেননি তানজিদ, মুশফিকের আঙুলে চোট
ম্যাকাইয়ে বাংলাদেশ দলের অনুশীলনে আজ কৌতূহল ছিল তানজিদ হাসানকে নিয়ে। গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ অ্যারেনায় দুপুরে বাংলাদেশ দলের নেট প্র্যাকটিসের পুরোটা সময় প্রধান নির্বাচক হাবিবুল বাশারের সঙ্গে নেটের এক কোনায় দাঁড়িয়েছিলেন তানজিদ। ব্যাটিং অনুশীলনে নামেননি।
তবে এর আগে তিনি মূল স্টেডিয়ামে দলের সঙ্গে ওয়ার্মআপ ও ফিল্ডিং অনুশীলন করেছেন। তানজিদের ব্যাটিং অনুশীলন না করার কারণ হিসেবে দলের একাধিক সূত্র জানিয়েছে, তিনি ঘাড়ের আড়ষ্টতায় ভুগছেন। টিম ম্যানেজমেন্ট এ ব্যাপারে কোনো ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। তাই আজকের দিনটা ব্যাটিং অনুশীলন থেকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে তাকে। অনুশীলনে সাদমান ইসলামের সঙ্গে ব্যাটিং শুরু করেন সৌম্য সরকার।
সুস্থ হওয়ার জন্য টেস্টের আগে হাতে আরও একদিন সময় থাকায় টিম ম্যানেজমেন্ট তানজিদের ঘাড়ের চোট নিয়ে এখনো অতটা চিন্তিত নয়। তাদের আশা, সুস্থ হয়ে কাল পুরো অনুশীলন করতে পারবেন ডারউইন টেস্টে সেঞ্চুরি করা এই ওপেনার।
ওদিকে আজ অনুশীলনে ঘটতে চলেছিল আরেকটি অস্বস্তিকর ঘটনা। আঙুলে বলের আঘাত পেয়ে নেটের উইকেটেই বসে পড়েন মুশফিকুর রহিম। পরে অবশ্য প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে আবার ব্যাটিং অনুশীলন করেছেন অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান।
অনুশীলনে আজ দীর্ঘ সময় বোলিং করেছেন পেসার শরীফুল ইসলাম। তাঁকে আলাদা করে পরামর্শ দিতে দেখা গেছে কোচ ফিল সিমন্সকে।