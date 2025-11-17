সূর্যবংশীর ভারতকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পাকিস্তান

সূর্যবংশীর ভারতকে হারিয়ে সেমিফাইনালে পাকিস্তান
দোহায় রাইজিং স্টারস এশিয়া কাপে ভারত ‘এ’ দলকে ৪০ বল হাতে রেখে ৮ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান ‘এ’ দল। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৯ ওভারে মাত্র ১৩৬ রানে অলআউট হয় ভারতের উঠতি ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া দলটি। তাড়া করতে নেমে ১৩.২ ওভারে তুলে নেওয়া দারুণ এই জয়ে সেমিফাইনালেও উঠেছে পাকিস্তান ‘এ’ দল।
ওয়েস্ট ইন্ড পার্ক স্টেডিয়ামে টসের সময় হাত মেলাননি পাকিস্তানের অধিনায়ক ইরফান নিয়াজি এবং ভারতের অধিনায়ক জিতেশ শর্মা। গত সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপে ভারত ও পাকিস্তানের জাতীয় দলের অধিনায়ক নিজেদের মধ্যে মুখোমুখি হওয়া ম্যাচেও হাত মেলাননি। ছোটদের এই এশিয়া কাপেও দুই প্রতিবেশী দেশের দ্বৈরথে এই ধারা বজায় রইল।
আগে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত ‘এ’ দলের হয়ে দারুণ শুরু করেছিলেন বিস্ময়–বালক বৈভব সূর্যবংশী। ৩ ছক্কা ও ৫ চারে ২৮ বলে ৪৫ রানের ইনিংস খেলেন এই ওপেনার। তিনে নামা নমন ধীর করেন ২০ বলে ৩৫ রান। তাঁদের বাইরে আর কেউ সেভাবে রান করতে পারেননি। পাকিস্তানি পেসার শহীদ আজিজ ২৪ রানে ৩ উইকেট নেন। ২টি করে উইকেট নেন সাদ মাসুদ ও মাজ সাদাকত।
পাকিস্তান ‘এ’ দলের জন্য লক্ষ্যটা কঠিন হয়ে ওঠার কথা ছিল না। ব্যাটসম্যানরা তা হতেও দেননি। ওপেনার মাজ সাদাকত খেলেন ৪৭ বলে অপরাজিত ৭৯ রানের ইনিংস। ৪ ছক্কা ও ৭ চারে ইনিংসটি সাজান তিনি। মোহাম্মদ ফাইক অন্য প্রান্তে ১৬ রানে অপরাজিত ছিলেন। যশ ঠাকুর ও সুয়ুশ শর্মা ১টি করে উইকেট নেন ভারতের হয়ে।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ভারত ‘এ’: ১৯ ওভারে ১৩৬ (সূর্যবংশী ৪৫, নমন ৩৫; আজিজ ৩/২৪, সাদাকত ২/১২, মাসুদ ২/৩১)
পাকিস্তান ‘এ’: ১৩.২ ওভারে ১৩৭/২ (সাদাকত ৭৯*, ফাইক ১৬*; সুয়ুশ ১/৩১, যশ ১/৩৫)
ফল: পাকিস্তান ‘এ’ ৮ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা: মাজ সাদাকত (পাকিস্তান ‘এ’)