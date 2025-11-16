শ্রীলঙ্কাকে ধবলধোলাই করল পাকিস্তান
ইসলামাবাদে আত্মঘাতী বোমা হামলার পর পাকিস্তান ছাড়তে চেয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার বেশ কিছু ক্রিকেটার। তখন ওয়ানডে সিরিজে কেবল একটি ম্যাচ হয়েছে এবং পাকিস্তান জিতেছে। এরপর পাকিস্তান প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে ওয়ানডে সিরিজের বাকি দুই ম্যাচ খেলতে রাজি করানো হয় শ্রীলঙ্কার খেলোয়াড়দের। অতিথি দলটির এমন মহানুভবতাকে পাকিস্তান বরণ করে নিল কীভাবে? ধবলধোলাই করে!
রাওয়ালপিন্ডিতে আজ ওয়ানডে সিরিজের তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে পাকিস্তান। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪৫.২ ওভারে ২১১ রানে অলআউট হয় কুশল মেন্ডিসের দল। তাড়া করতে নেমে ৩২ বল হাতে রেখেই জয় তুলে নেয় পাকিস্তান। এই জয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ৩-০ তে জিতল শাহিন আফ্রিদির দল।
পাকিস্তানে ১৮ নভেম্বর থেকে শুরু হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টে এখন খেলার অপেক্ষায় শ্রীলঙ্কা। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার পাশাপাশি এই টুর্নামেন্টের অপর দল জিম্বাবুয়ে।
দ্বিতীয় ও পঞ্চম উইকেটের জুটিতে শ্রীলঙ্কার সাদামাটা লক্ষ্যকে আরও সহজ বানিয়ে ফেলে পাকিস্তান। মহীশ তিকশানার করা চতুর্থ ওভারে পাকিস্তান ওপেনার হাসিবুল্লাহ খান আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় উইকেটে ৬৮ বলে ৭৪ রানের জুটি গড়েন বাবর আজম ও ফখর জামান। ৫২ বলে ৩৪ রান করে আউট হন বাবর। ফখরের ব্যাট থেকে আসে ৪৫ বলে ৫৫।
চারে নামা মোহাম্মদ রিজওয়ান এরপর এক প্রান্ত আগলে রেখে পাকিস্তানকে জয় এনে দেন। ৯২ বলে ৬১ রানে অপরাজিত থাকা রিজওয়ান এই পথে পঞ্চম উইকেটে হুসেইন তালাতের সঙ্গে ১২২ বলে ১০০ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন। ৪২ রানে অপরাজিত ছিলেন তালাত।
শ্রীলঙ্কার ইনিংসে কেউ সেভাবে থিতু হতে পারেননি। কারও ফিফটিও নেই। সর্বোচ্চ ৬৫ বলে ৪৮ রান করেন সাদিরা সামারাবিক্রমা। বিশোর্ধ্ব রানের পাঁচটি ইনিংস থাকলেও কেউ ইনিংস বড় করতে পারেননি। অধিনায়ক মেন্ডিস করেন ৩৪ রান, পবন রত্নায়েকের ব্যাট থেকে এসেছে ৩২ রান। ৪৭ রানে ৩ উইকেট নেন পাকিস্তানের পেসার মোহাম্মদ ওয়াসিম।
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
শ্রীলঙ্কা: ৪৫.২ ওভারে ২১১ (সামারাবিক্রমা ৪৮, মেন্ডিস ৩৪, রত্নায়েকে ৩২; ওয়াসিম ৩/৪৭, হারিস ২/৩৮, ফয়সাল ২/৪২)।
পাকিস্তান: ৪৪.৪ ওভারে ২১৫/৪ (ফখর ৫৫, রিজওয়ান ৬১*, তালাত ৪২*; ভ্যান্ডারসে ৩/৪২)।
ফল: পাকিস্তান ৬ উইকেটে জয়ী।
সিরিজ: তিন ম্যাচের সিরিজ ৩-০ তে জিতল পাকিস্তান।