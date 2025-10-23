তৃতীয় ওয়ানডে: টসে জিতে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ

- কী হচ্ছে মিরপুরে
মিরপুরে সকাল থেকে রোদই ছিল। তবে দুপুরে মেঘে কিছুটা আঁধার নেমেছে। ক্রিকেটাররা যথারীতি ওয়ার্ম আপ করছেন। ব্যাটসম্যানরা নক করছেন, হচ্ছে ফিল্ডিং অনুশীলনও। এর মধ্যেই স্পিনাররা মুশতাক আহমেদের তত্ত্বাবধানে হাত ঘুরাচ্ছেন, তাঁদের দিকেই এই সিরিজে সব আলো।
ওয়েস্ট ইন্ডিজ একাদশ
ব্রেন্ডন কিং, অ্যালিক অ্যাথানেজ, কিসি কার্টি, শাই হোপ (অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), শেরফান রাদারফোর্ড, আকিম অগাস্ট, রোস্টন চেজ, জাস্টিন গ্রিভস, গুড়াকেশ মোতি, খারি পিয়েরে ও আকিল হোসেন।
বাংলাদেশ একাদশ
সৌম্য সরকার, সাইফ হাসান, নাজমুল হোসেন, তাওহিদ হৃদয়, মেহেদী হাসান মিরাজ (অধিনায়ক), মাহিদুল ইসলাম, নুরুল হাসান (উইকেটকিপার), রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, তানভির ইসলাম ও মোস্তাফিজুর রহমান।
আজও আগে ব্যাটিং করবে বাংলাদেশ
প্রথম দুই ম্যাচের মতো আজও টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। দুই দলই একাদশে কোনো পরিবর্তন আনেনি।
বাংলাদেশের প্রথম টাই
বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ হয়েছে টাই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট শুরুর ৩৯ বছর পর প্রথম ‘টাই’–এর দেখা পেয়েছে বাংলাদেশ। তিন সংস্করণ মিলিয়ে ৮১৪তম ম্যাচে এসে প্রথম ‘টাই’ লেখা হলো বাংলাদেশের ফলের ঘরে। আইসিসির পূর্ণ সদস্যের দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই সবার শেষে টাইয়ের দেখা পেল।
আজ হারলে ফিরবে ২০ বছর আগের দুঃস্মৃতি
ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে সিরিজ হারলে তা হবে ওয়ানডেতে বাংলাদেশের টানা পঞ্চম ওয়ানডে সিরিজ হার। ২০০৫ সালে জিম্বাবুয়েকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে সিরিজ জয়ের পর কখনোই টানা পাঁচটি সিরিজ হারেনি বাংলাদেশ।
মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে আজ তৃতীয় ওয়ানডেতে বাংলাদেশের মুখোমুখি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সিরিজের প্রথম ম্যাচে জিতেছে বাংলাদেশ, দ্বিতীয় ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজ।