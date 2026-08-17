ক্রিকেট

বাংলাদেশকে ‘অসম্মান’ না করে ‘শাবাশ’ বলা উচিত, মনে করেন খাজা

খেলা ডেস্ক
উসমান খাজাএএফপি

কারও চোখে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট ইতিহাসে সবচেয়ে বড় অঘটন। কেউ বলছেন, এই হার অত্যন্ত লজ্জার। কেউ আবার একটু ভদ্রস্থ ভাষায় বলেছেন, এ হার অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের জন্য বিব্রতকর। দু-একজন আবার সরাসরি প্রশ্ন তুলেছেন, অস্ট্রেলিয়া কি টেস্ট খেলতে ভুলে গেল?

কোন হার নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সাবেক থেকে সাধারণ মানুষ এসব কথা বলছেন, তা না বললেও চলে। ডারউইনে গতকাল টেস্টের চতুর্থ দিনে অস্ট্রেলিয়াকে ৯ উইকেটে হারায় বাংলাদেশ। সন্দেহ নেই, এই ফলটা অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের জন্য বড় ধাক্কার। সেটা হজম করতে না পেরে অনেকে অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটের তীব্র সমালোচনা করতে গিয়ে অজান্তেই বাংলাদেশ দলের অর্জনটাকে কি ছোট করছেন?

আমি জানি, আমরা বিশ্বের এক নম্বর দল এবং আমাদের জেতারই কথা ছিল। কিন্তু “লজ্জাজনক” বা “অপমানজনক” শব্দগুলো ব্যবহার করা মানে বাংলাদেশকে অসম্মান করা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা অস্ট্রেলিয়াকে পাত্তা দেয়নি। তাদের পিঠ চাপড়ে শাবাশ বলা উচিত এবং পরের ম্যাচে মনোযোগ দেওয়া উচিত।
উসমান খাজা, অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার

অস্ট্রেলিয়া দলের সাবেক ব্যাটসম্যান উসমান খাজা তেমনই মনে করেন। নিজের ফেসবুক পেজে এ নিয়ে আজ একটি ভিডিও প্রকাশ করেন ৩৯ বছর বয়সী খাজা। সেখানে বলেছেন, ‘আমি কিছু শিরোনাম ও মানুষের নানা কথা দেখেছি। এর মধ্যে একটা কথা আমাকে বেশ বিরক্ত করেছে—অনেকেই বলছেন অস্ট্রেলিয়ার এই হার লজ্জাজনক বা অপমানের। এটা টেস্ট ক্রিকেট। এখানে তো দুই দলেরই জয়ের সুযোগ থাকে, তাই নয় কি? খেলার মূল কথাই তো এটি।’

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শামসুল হক

খাজা এরপর স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি জানি, আমরা বিশ্বের এক নম্বর দল এবং আমাদের জেতারই কথা ছিল। কিন্তু “লজ্জাজনক” বা “অপমানজনক” শব্দগুলো ব্যবহার করা মানে বাংলাদেশকে অসম্মান করা। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তারা অস্ট্রেলিয়াকে পাত্তা দেয়নি। তাদের পিঠ চাপড়ে শাবাশ বলা উচিত এবং পরের ম্যাচে মনোযোগ দেওয়া উচিত।’

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অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৮৮ টেস্ট ও ৪০ ওয়ানডে খেলা খাজা চলতি বছরের জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়েন। এখনো অবশ্য ঘরোয়া ক্রিকেট খেলছেন। বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানিয়ে খাজা বলেন, ‘মানুষ কেন এভাবে তাদের অসম্মান করছে, আমি সত্যিই বুঝতে পারছি না। আমি তাদের শুধু বলতে চাই অভিনন্দন। সেরা দল জিতেছে।’

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শামসুল হক

খাজা এরপর অস্ট্রেলিয়া দল নিয়ে বলেন, ‘আমার এখনো মনে হয়, নিজেদের ছন্দে খেলতে পারলে সামগ্রিকভাবে অস্ট্রেলিয়াই শ্রেয়তর দল। আশা করি, পরের টেস্ট ম্যাচেই আমরা সেটি দেখতে পাব, যদিও কে জানে কী হবে!’

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ভিডিওর শেষ অংশে সমালোচকদের সমালোচনা করে খাজা বলেন, ‘সবশেষে এই অস্ট্রেলিয়া দল নিয়ে বলি। এখন কী হবে? তারা কী ধরনের পরিবর্তন আনবে? আপনারা কত দ্রুতই না মত বদলে ফেলেন। এক বছর আগেও ব্যাটিং লাইনআপ, ওপেনারসহ সবকিছু নিয়ে কত প্রশংসাই–না করেছেন। এসব দেখে আমার কেবলই হাসি পায়।’

ম্যাকাইয়ে আগামী শনিবার শুরু হবে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। দুই ম্যাচের এ সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ।

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