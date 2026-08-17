ক্রিকেট–বিশ্বের অভিনন্দন পাচ্ছে বাংলাদেশ
পুরো ক্রিকেট–বিশ্বের চোখই এখন অস্ট্রেলিয়ার দিকে। তবে সেই চোখ অস্ট্রেলিয়া দল নয়, অস্ট্রেলিয়ায় থাকা বাংলাদেশ দলের দিকে। ডারউইন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৯ উইকেটের জয়ের পর বিশ্বের বিভিন্ন ক্রিকেট খেলুড়ে দেশের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন পাচ্ছে নাজমুল হোসেনের দল।
আজ বিশ্রামের দিনে টিম হোটেলে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন দলের ম্যানেজার ও জাতীয় দলের সাবেক ওপেনার নাফিস ইকবাল। সেখানেই তিনি জানিয়েছেন, কাল টেস্ট জয়ের পর বিভিন্ন দেশের ক্রিকেট বোর্ড ফোন করে ও মুঠোফোন বার্তায় বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।
যখনই আমরা সকালে নাশতা করতে যাই বা যাদের সঙ্গেই দেখা হয়, তারা সব সময় সম্মান করছে যে আমরা এখানে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসেছি। তারা টেস্ট ম্যাচকে খুব গুরুত্ব দেয়। সেই সম্মানটা এখন বেড়ে গিয়েছে।নাফিস ইকবাল, ম্যানেজার, বাংলাদেশ
নাফিস বলেন, ‘এই ম্যাচের পর আমি নানান জায়গা থেকে, অন্যান্য বোর্ডের কর্মকর্তাদের থেকেও অভিনন্দনবার্তা পেয়েছি। এটাই বলে দেয়, এই জয়টা কত বড়।’
বাংলাদেশ দল কাদের কাছ থেকে অভিনন্দন পেয়েছে, জানতে চাইলে টিম ম্যানেজার বলেন, ‘শ্রীলঙ্কা থেকে পেয়েছি (অভিনন্দন), পাকিস্তান থেকে পেয়েছি। এ রকম অনেক দেশ, যেখানে যেখানে আমরা গিয়েছি, যেখানে আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, আফগানিস্তানসহ অনেক জায়গা থেকেই আমরা পেয়েছি। সব জায়গা থেকে অভিনন্দন জানিয়ে মেসেজ আসছে।’
অস্ট্রেলিয়ায় এখানকার মানুষদের কাছ থেকেও দারুণ সম্মান আর অভিনন্দন পাচ্ছে বাংলাদেশ দল। সে প্রসঙ্গে নাফিস বলেন, ‘যখনই আমরা সকালে নাশতা করতে যাই বা যাদের সঙ্গেই দেখা হয়, তারা সব সময় সম্মান করছে যে আমরা এখানে টেস্ট ম্যাচ খেলতে এসেছি। তারা টেস্ট ম্যাচকে খুব গুরুত্ব দেয়। সেই সম্মানটা এখন বেড়ে গিয়েছে।’
নাফিস ধন্যবাদ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রবাসী বাংলাদেশিদের, যাঁরা বিভিন্নভাবে দলকে এখানে সমর্থন দিচ্ছেন, ‘এখানে অনেক ছাত্র আছেন বা এখানকার কমিউনিটি যাঁরা, অসাধারণ সমর্থন পেয়েছি। তাঁরা এখানে কাজ করছেন বা ছুটি নিয়ে পুরো টিমকে সাপোর্ট করতে এসেছিলেন। তাঁদের অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁদের ধন্যবাদ দিয়েছি। সবার সঙ্গে যদি দেখা না হয়ে থাকে, আপনাদের মাধ্যমে ধন্যবাদ দিতে চাই।’