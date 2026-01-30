শ্রীলঙ্কার হয়ে বিশ্বকাপ খেলা ক্রিকেটার যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ দলে

শ্রীলঙ্কার হয়ে বিশ্বকাপ খেলা ক্রিকেটার যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ দলে
অবশেষে ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। দলে তেমন কোনো চমক নেই। তবে অনেকেরই আগ্রহ জাগাতে পারে, এমন একজন খেলোয়াড়কে দলে নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রিকেট বোর্ড। সেই খেলোয়াড় আর কেউ নন, শ্রীলঙ্কার হয়ে ২০১৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলা শেহান জয়াসুরিয়ার।
রাজনৈতিক বৈরিতার কারণে অনেক বছর থেকেই দ্বিপক্ষীয় কোনো ক্রিকেট সিরিজ খেলে না ভারত ও পাকিস্তান। আইসিসি ও এসিসির বিভিন্ন টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলোও তারা খেলে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপ দলে পাশাপাশি খেলবেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তানের দুই ক্রিকেটার।
যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচকেরা দলে রেখেছেন পাকিস্তান বংশোদ্ভূত মোহাম্মদ মহসিন আর ভারতীয় বংশোদ্ভূত শুবহাম রানজানেকে। ৩৪ বছর বয়সী শেহান এখনো যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে কোনো ম্যাচ খেলেননি। আর মহসিন ও রানজানে এখনো কোনো টি-টোয়েন্টি খেলেননি।
২০১৬ টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের শ্রীলঙ্কা দলে থাকা শেহান সেবার দুটি ম্যাচ খেলেছেন। সুপার টেনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ম্যাচে ব্যাটিংয়ে নেমে ১ রান করেছিলেন আর ১ ওভার বল করে ৯ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি। ম্যাচটি শ্রীলঙ্কা হেরেছিল ৮ উইকেটে।
এর আগে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচের একাদশে থাকলেও ব্যাটিং-বোলিং কিছুই করেননি এই অফ স্পিন অলরাউন্ডার। ম্যাচটি শ্রীলঙ্কা ৬ উইকেটে জিতেছিল।