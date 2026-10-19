আফগানিস্তানের কাছে ১৫৮ রানের বড় ব্যবধানে হারল জিম্বাবুয়ে

আফগানিস্তানের কাছে ১৫৮ রানের বড় ব্যবধানে হারল জিম্বাবুয়ে
বাংলাদেশের বিপক্ষে ৯৯ রানের বড় জয় পেয়েছিল জিম্বাবুয়ে। ত্রিদেশীয় সিরিজের ফাইনালে ওঠার পথে তখন কিছুটা এগিয়েই গিয়েছিল তারা। আফগানিস্তানের বিপক্ষে অল্প ব্যবধানের একটা জয়ই তাদের ফাইনালে তুলে দিতে পারত। কিন্তু সেটিও আজ পায়নি জিম্বাবুয়ে।
আবুধাবিতে আফগানিস্তানের বিপক্ষে ১৫৮ রানের বড় ব্যবধানে হেরেছে তারা। জিম্বাবুয়ে অল্প ব্যবধানে জিতলে শেষ ম্যাচে কঠিন সমীকরণে পড়তে হতো বাংলাদেশকে। কিন্তু এখন বড় হারে কাজটা কিছু্টা হলেও সহজ হয়েছে তাদের।
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