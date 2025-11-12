ভারতের অনূর্ধ্ব–১৯ দলে দ্রাবিড়ের ছোট ছেলে অন্বয়

ভারতের অনূর্ধ্ব–১৯ দলে দ্রাবিড়ের ছোট ছেলে অন্বয়
বেঙ্গালুরুতে ১৭ নভেম্বর শুরু হচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৯ স্তরের তিন দলের এক টুর্নামেন্ট। অংশ নিচ্ছে ভারতের দুটি দল—‘এ’ ও ‘বি’, আর অন্য দলটি আফগানিস্তান অনূর্ধ্ব-১৯।
গতকাল ঘোষণা করা হয়েছে ভারতের দুই দলই। সেই ঘোষণায় চোখে পড়ার মতো একটা নাম—রাহুল দ্রাবিড়ের ছোট ছেলে, অন্বয় দ্রাবিড়।
ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে রাহুল দ্রাবিড় খ্যাত ‘দ্য ওয়াল’ হিসেবে। ব্যাট হাতে ছিলেন নির্ভরতার প্রতীক, কোচ হিসেবে ভারতকে তুলেছেন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ও ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে। তাঁর হাত ধরে গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিতেছে ভারত। সেই দ্রাবিড় পরিবারের ছোট সদস্য এবার অনূর্ধ্ব-১৯ দলে ডাক পেয়েছেন, তা–ও আবার বাবার মতো পরিশ্রম আর প্রতিশ্রুতির জোরে।
রাহুল দ্রাবিড়ের বড় ছেলে সমিতও ক্রিকেটার, খেলেন অলরাউন্ডার হিসেবে। গত বছর কোচবিহার ট্রফিতে ৮ ম্যাচে করেছিলেন ৩৬২ রান, নিয়েছিলেন ১৬ উইকেট। ছোট ভাই অন্বয় একটু অন্য পথে, তিনি উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান। বয়স মাত্র ১৬।
ইন্ডিয়া টুডের খবর, বয়সভিত্তিক ক্রিকেটে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের পুরস্কার হিসেবেই ভারত অনূর্ধ্ব-১৯ দলে জায়গা পেয়েছেন অন্বয়। ভিনু মানকড় ট্রফিতে কর্ণাটকের অধিনায়ক ছিলেন তিনি। আগের আসরে নিজের দলের সর্বোচ্চ রানও এসেছিল তাঁর ব্যাট থেকে।
এই দলে জায়গা হয়নি আয়ুশ মাহাত্রে ও বৈভব সূর্যবংশীর। ভারতের সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, তাঁরা এখন বড় মঞ্চে খেলার সুযোগ পাচ্ছেন, তাই অনূর্ধ্ব-১৯ দলে আর রাখা হয়নি। মাহাত্রে এ মৌসুমে রঞ্জি ট্রফিতে খেলছেন মুম্বাইয়ের হয়ে, সূর্যবংশী ডাক পেয়েছেন ভারত ‘এ’ দলে।
দ্রাবিড়ের বড় ছেলে সমিত গত বছর অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে অনূর্ধ্ব-১৯ সিরিজে নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু চোটের কারণে মাঠে নামা হয়নি।