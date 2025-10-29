ক্রিকেট

নাইটহুড পেলেন অ্যান্ডারসন

নাইটহুড পদক হাতে জেমস অ্যান্ডারসন। গতকাল উইন্ডসর ক্যাসলেএএফপি

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি জেমস অ্যান্ডারসনকে নাইটহুড খেতাব দেওয়া হয়েছে। গতকাল বাংলাদেশ সময় রাতে উইন্ডসর ক্যাসেলে প্রিন্সেস অ্যান তাঁকে এ সম্মানে ভূষিত করেন।

৪৩ বছর বয়সী পেসার অ্যান্ডারসন ২২ বছরের ক্যারিয়ারে ইংল্যান্ডের হয়ে ১৮৮ টেস্টে ৭০৪ উইকেট নিয়েছেন। টেস্টে পেসারদের মধ্যে অ্যান্ডারসনই সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। অ্যান্ডারসন ইংল্যান্ডের হয়ে ওয়ানডেতে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। ১৯৪ ম্যাচে নিয়েছেন ২৬৯ উইকেট। যদিও এই সংস্করণে তিনি সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০১৫ সালে। দেশের হয়ে ১৯ টি-টোয়েন্টিতে তাঁর উইকেটের সংখ্যা ১৮।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে গত বছর জুলাইয়ে অবসর নেওয়ার পর ল্যাঙ্কশায়ারের হয়ে কাউন্টিতে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন অ্যান্ডারসন। প্রায় এক দশক পর ফিরেছেন টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও।

ক্রিকেটে অসাধারণ অবদানের জন্য গত বছর এপ্রিলে যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকের পদত্যাগসংক্রান্ত সম্মাননা তালিকায় অ্যান্ডারসনের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যুক্তরাজ্যের বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীরা বিভিন্ন অঙ্গনে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ নাইট প্রস্তাব করে যেতে পারেন, যা রাজা অনুমোদন করেন। টেস্টে অ্যান্ডারসনের চেয়ে বেশি উইকেট নিতে পেরেছেন শুধু দুজন—অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি শেন ওয়ার্ন (৭০৮) ও শ্রীলঙ্কান কিংবদন্তি মুত্তিয়া মুরালিধরন (৮০০)।

‘হানড্রেড’–এর দল ম্যানচেস্টার অরিজিনালসের সঙ্গে ওয়াইল্ডকার্ড চুক্তিও আছে অ্যান্ডারসনের। ল্যাঙ্কশায়ারের হয়ে তিনি কাউন্টি ক্যারিয়ার আরও বড় করতে পারেন বলেও জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমগুলো। ৩০৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচে ১ হাজার ১৪৩টি উইকেট পেয়েছেন অ্যান্ডারসন।

