ওয়াসিম আকরামের চোখে সেরা পাঁচ ক্রিকেটার

ওয়াসিম আকরামের চোখে সেরা পাঁচ ক্রিকেটার
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর উইকেটসংখ্যা ৯১৬টি। খেলেছেন ১৯ বছর ধরে। দীর্ঘ এই ক্যারিয়ারে ওয়াসিম আকরাম দুনিয়ার সেরা ব্যাটসম্যানদের ভুগিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে ভুগিয়েছেন কোন ব্যাটসম্যান? সম্প্রতি এক পডকাস্টে পাকিস্তানের এই কিংবদন্তি পেসার তাঁর ২২ গজের জীবনের নানা দিক নিয়ে কথা বলেন। সেখানে তিনি তাঁর চোখে পাঁচ সেরা ক্রিকেটারের নাম তুলে ধরেছেন।
স্টিক টু ক্রিকেট নামের পডকাস্টে আকরাম জানিয়েছেন, তাঁর চোখে সেরা ব্যাটসম্যান ওয়েস্ট ইন্ডিজ কিংবদন্তি ভিভ রিচার্ডস। এই পডকাস্টে আরও ছিলেন অ্যালিস্টার কুক, মাইকেন ভন, ডেভিড লয়েড ও ফিল টাফনেল।
সেখানে তিনি বোলিং করেছেন এমন ক্রিকেটারদের মধ্যে সেরা কে, এই প্রশ্নে আকরাম ভিভ রিচার্ডসের নাম বলেছেন। তিনি বলছেন এভাবে, ‘প্রায়ই অনেকে জিজ্ঞাসা করে, আমি যে ব্যাটসম্যানদের বল করেছি, তাদের মধ্যে সেরা কে? আমার জন্য নামটা অবশ্যই সার ভিভিয়ান রিচার্ডস। এটি শুধু তার ব্যাটিংয়ের জন্য নয়। পুরো প্যাকেজ, তিনি যে কারিশমা নিয়ে চলতেন সবকিছুর জন্য।’
স্যার ভিভ রিচার্ডস অবসর নিয়েছেন ১৯৯১ সালে। আর আকরামের অভিষেক ১৯৮৪তে। সাত বছরে ভিভের বিপক্ষে ২৫টি ম্যাচ খেলেছেন আকরাম। সেই অভিজ্ঞতার কথাই বললেন ইতিহাসের অন্যতম সেরা বাঁহাতি ফাস্ট বোলার, ‘১৯৮৭-৮৮ সালে স্যার ভিভ তাঁর ক্যারিয়ারের শেষদিকে ছিলেন। কী অসাধারণ এক চরিত্র ছিলেন! সবার নায়ক ছিলেন তিনি।’ আকরাম তাঁর ক্যারিয়ারে প্রথমবার স্যার ভিভ রিচার্ডসের বিপক্ষে খেলেন ১৯৮৫ সালে, ওয়ানডেতে।
এরপর সেই পডকাস্টে আকরাম তাঁর ক্যারিয়ারে যাঁদের বিপক্ষে খেলেছেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন সেরা ক্রিকেটারের নাম বলেছেন। যেখানে প্রথমেই তিনি বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক ইমরান খানের নাম বলেছেন। তিনি বলেছেন, ‘আমার তালিকার শীর্ষে থাকবেন ইমরান খান, তিনি পাকিস্তানের জন্য যা করেছেন, তার কারণেই। এরপর আছেন ভিভ রিচার্ডস, মার্টিন ক্রো, ব্রায়ান লারা এবং শচীন টেন্ডুলকার।’
এ ছাড়া তিনি অ্যাডাম গিলক্রিস্টের নামও আলাদাভাবে উল্লেখ করেছেন। আকরাম বলেছেন, ‘আমি রিকি পন্টিংয়ের বিপক্ষে খুব কমই বল করেছি। তবে ওয়ানডেতে অ্যাডাম গিলক্রিস্টই আমাকে অনেক বেশি ভুগিয়েছে।’