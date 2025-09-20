শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ দেখে নিন
এশিয়া কাপে সুপার ফোরে প্রথম পরীক্ষাটাই বাংলাদেশের। সেটাও সেই শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে, যাদের সহযোগিতায় সুপার ফোরে উঠেছে লিটন দাসের দল। গ্রুপ পর্বে শ্রীলঙ্কার কাছে বড় ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ।
শ্রীলঙ্কা শুধু বাংলাদেশ নয়, গ্রুপের বাকি দুই দলের বিপক্ষেও জিতেছে। সব মিলিয়ে দুবাইয়ে ছন্দে থাকা শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আজ সুপার ফোরের ম্যাচে বাংলাদেশের একাদশ কেমন হতে পারে?
আফগানিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ইনিংস ওপেন করেছেন তানজিদ হাসান ও সাইফ হাসান। পারভেজ হোসেনকে সেদিন একাদশে খেলায়নি বাংলাদেশ। সাইফের ‘খণ্ডকালীন’ স্পিন ও আফগান স্পিনারদের বিপক্ষে বাঁহাতি-ডান হাতি সমন্বয় রাখতেই পারভেজকে বসিয়ে সেদিন সাইফকে খেলানো হয়েছে।
দলের এই সিদ্ধান্ত কাজেও লেগেছে। ৪০ বলে দুজনে গড়েন ৬৩ রানের জুটি। সাইফ খেলেন ২৮ বলে ৩০ রানের ইনিংস। শ্রীলঙ্কা ম্যাচেও ওপেনিংয়ে এই দুজনকে দেখা যেতে পারে।
তিনে লিটন দাস, চারে তাওহিদ হৃদয় ও পাঁচে আছেন শামীম হোসেন। সেরা ছন্দে না থাকলেও গত ম্যাচে হৃদয় করেন ২০ বলে ২৬ রান। তাই আজও তাঁর একাদশে থাকার সম্ভাবনা বেশি।
গত ম্যাচে সবাইকে হতাশ করেন জাকের আলী। শেষ দুই ওভারে এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান ‘ডট’ খেলেন ৪টি। তাঁর ১৩ বলে ১২ রানের ইনিংসটি অনেকেরই দৃষ্টিকটু লেগেছে। আফগানিস্তান ম্যাচে খেলেছেন নুরুল হাসানও। ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত ছিলেন নুরুল।
ব্যাটিংয়ের গভীরতা বাড়াতে গিয়ে আফগানিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশ খেলে ৪ বোলার নিয়ে। শামীম ও সাইফকে দিয়ে পঞ্চম বোলারের কাজ সারতে গিয়ে ৪ ওভারে বাংলাদেশ খরচ করে ৫৫ রান। আজ একই ভুল না করার কথা বাংলাদেশের। সে ক্ষেত্রে স্পিনার মেহেদী হাসান কিংবা পেসার তানজিম হাসানকে একাদশে দেখা যেতে পারে। তাঁদের একজনের একাদশে ঢোকা মানে জাকের বা নুরুলের একজন বাদ পড়বেন আজ। চলতি এশিয়া কাপে ৪৮ বল খেলে ৫৩ রান করা জাকেরকে আজ বসাতে পারে বাংলাদেশ।
আফগানিস্তান ম্যাচে বাংলাদেশের জয়ের নায়ক নাসুম আহমেদ তো থাকছেনই; থাকবেন লেগ স্পিনার রিশাদ হোসেনও। গত ম্যাচেই ২ উইকেট নিয়ে ফর্মে ফিরেছেন রিশাদ। পেসার হিসেবে থাকবেন মোস্তাফিজুর রহমান ও তাসকিন আহমেদ। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের ম্যাচে তাসকিনকে বসিয়ে রেখেছিল বাংলাদেশ। শরীফুল হোসেনকে খেলানোর সিদ্ধান্ত সেদিন খুব একটা কাজে লাগেনি।
বাংলাদেশের সম্ভাব্য একাদশ
লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, সাইফ হাসান, তাওহিদ হৃদয়, শামীম হোসেন, নুরুল হাসান, মেহেদী হাসান/তানজিম হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ।