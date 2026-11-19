চার পেসার খেলানোর পরও সিরাজকে কেন বাদ দিল ভারত
ইংল্যান্ড সফরে ভারতের পেস আক্রমণের সবচেয়ে বড় ভরসা ছিলেন মোহাম্মদ সিরাজ। ২৩ উইকেট নিয়ে পাঁচ টেস্টের সিরিজে দুই দলের বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি হন। ওভাল টেস্টে তাঁর ৯ উইকেটের সুবাদেই ছয় রানের নাটকীয় জয় পেয়েছিল ভারত।
অথচ সেই সিরাজকেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়েলিংটন টেস্টের একাদশে রাখেনি ভারত। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার, বেসিন রিজার্ভের সবুজ উইকেটে চারজন পেসার খেলিয়েও জায়গা হয়নি সিরাজের!
১৫ মিলিমিটার ঘাসে ঢাকা উইকেটে ভারত একাদশ সাজিয়েছে যশপ্রীত বুমরা, আকাশ দীপ, অংশুল কম্বোজ ও প্রসিধ কৃষ্ণাকে নিয়ে। স্পিনিং অলরাউন্ডার হিসেবে আছেন ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথম দিনে নিজের চেনা ছন্দেই বোলিং করেছেন বুমরা।
নিউজিল্যান্ডের হারানো পাঁচ উইকেটের তিনটিই নিয়েছেন তিনি। আকাশ দীপ ও অংশুল কম্বোজ পেয়েছেন একটি করে উইকেট।
তবে শুরুটা যেভাবে করেছিল ভারত, সেভাবে দিন শেষ করতে পারেনি। সবুজ উইকেটের সুবিধা কাজে লাগিয়ে ৭০ রানেই নিউজিল্যান্ডের ৫ উইকেট তুলে নিয়েছিল সফরকারীরা। এরপর ম্যাচের চিত্র পাল্টে দেন হেনরি নিকোলস ও গ্লেন ফিলিপস।
নিকোলস তুলে নেন ক্যারিয়ারের ১২তম টেস্ট সেঞ্চুরি, আর ফিলিপস দিন শেষ করেন ৯৪ রানে অপরাজিত থেকে। দুজনের অবিচ্ছিন্ন ১৭৩ রানের জুটিতে প্রথম দিনের ধাক্কা সামলে নেয় নিউজিল্যান্ড। দিন শেষে স্বাগতিকদের সংগ্রহ ৫ উইকেটে ২৪৩ রান।
প্রথম দিনের খেলা শেষে তাই প্রশ্নটা আরও জোরালো হয়েছে—পেসারদের সহায়ক উইকেটে চারজন পেসার খেলিয়েও সিরাজকে কেন বাইরে রাখল ভারত?
এর পেছনে থাকতে পারে বোলারদের ধরন ও কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কৌশল। কম্বোজকে নেওয়া হয়েছে নির্দিষ্ট জায়গায় ধারাবাহিকভাবে বল ফেলার দক্ষতার কারণে।
সবুজ উইকেটে বলের মুভমেন্ট কাজে লাগানোর পাশাপাশি নিয়ন্ত্রিত লাইন ও লেংথে বোলিং করাও গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট কাটিয়ে নিউজিল্যান্ডে পৌঁছানো প্রসিধ কৃষ্ণাও ভারত এ দলের হয়ে বৃষ্টিবিঘ্নিত একটি ম্যাচে ১২ রান দিয়ে ২ উইকেট নিয়েছিলেন।
তবে সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স বিবেচনায় সিরাজকে বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত খুব সহজে ব্যাখ্যা করা যায় না। নিউজিল্যান্ডে ভারত ‘এ’ দলের হয়ে চার উইকেট নিয়েছেন সিরাজ। গত রোববার নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতেও পেয়েছেন ২ উইকেট। এর আগে ক্রাইস্টচার্চে একটি অনানুষ্ঠানিক টেস্টের এক ইনিংসে ৩৫ ওভার বোলিং করেছেন। অর্থাৎ ম্যাচ খেলার ছন্দে থাকার পরও একাদশে জায়গা হয়নি তাঁর।
সিরাজের ছন্দ হারানোর গল্প অবশ্য শুরু হয়েছিল গত বছরের দীর্ঘ ইংল্যান্ড সফরের পর। টানা ১২ মাসের ব্যস্ত সূচি শেষে তাঁকে দুই মাসের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। ক্যারিয়ারে সেটিই ছিল তাঁর সবচেয়ে দীর্ঘ বিরতি। কিন্তু বিশ্রাম বোলিংয়ের ছন্দ ফেরানোর বদলে উল্টো প্রভাব ফেলেছিল তাঁর পারফরম্যান্সে।
আগস্টে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে ফিরে নিজের চেনা গতি খুঁজে পাচ্ছিলেন না সিরাজ। বেশির ভাগ সময় ঘণ্টায় ১২০ থেকে ১৩০ কিলোমিটার গতিতে বল করছিলেন। কলম্বোতে নিজের রানআপও ছোট করেছিলেন হারানো ছন্দ ফিরে পাওয়ার আশায়। সিরাজ নিজেই জানিয়েছিলেন, দীর্ঘ বিরতি তাঁর শরীরের সঙ্গে মানিয়ে যায় না। তিনি মূলত ছন্দনির্ভর বোলার। রানআপ ও বোলিংয়ের ছন্দ ঠিক না থাকলে ক্রিজে এসে নিজের পুরো শক্তি প্রয়োগ করতে পারেন না।
দুলীপ ট্রফির ফাইনালেও সেই সমস্যার ছাপ দেখা গিয়েছিল। ২৫ ওভার বোলিং করে ১৪৫ রান দিয়েছিলেন, পাননি কোনো উইকেট।
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ম্যাচ শেষে মোহাম্মদ শামি তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, রানআপ ও বোলিংয়ের ছন্দ ঠিক থাকলে লাইন-লেংথও স্বাভাবিকভাবেই ঠিক হয়ে যাবে। এরপর দ্বিতীয় ইনিংসে আবার দীর্ঘ স্পেলে বোলিং করেন সিরাজ। তখন তাঁর গতি ফিরে আসে ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটারের ওপরে।
তারপরও ওয়েলিংটন টেস্টে সিরাজকে বাইরে রেখেই একাদশ সাজিয়েছে ভারত।