বিশ্ব রেকর্ড গড়ে হারের পর এবার জরিমানা দক্ষিণ আফ্রিকার

বিশ্ব রেকর্ড গড়ে হারের পর এবার জরিমানা দক্ষিণ আফ্রিকার
একটার পর একটা ধাক্কা খাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডেতে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের লজ্জার রেকর্ড গড়ার পর এবার শাস্তিও গুনতে হলো টেম্বা বাভুমাদের। আজ আইসিসি জানিয়েছে, সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে ধীরগতির বোলিংয়ের জন্য জরিমানা করা হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে।
সাউদাম্পটনের রোজ বোলে অনুষ্ঠিত ম্যাচে বাভুমার দল নির্ধারিত সময়ের হিসাবে এক ওভার পিছিয়ে পড়ে। তাই ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়েছে। শাস্তি দিয়েছেন এমিরেটস আইসিসি এলিট প্যানেলের ম্যাচ রেফারি, ভারতের সাবেক পেসার জাভাগাল শ্রীনাথ।
মাঠের দুই আম্পায়ার নিতিন মেনন ও রাসেল ওয়ারেন, তৃতীয় আম্পায়ার শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ ও চতুর্থ আম্পায়ার মাইক বার্নস এ অভিযোগ আনেন। বাভুমা দোষ স্বীকার করে শাস্তি মেনে নেওয়ায় আলাদা কোনো শুনানির দরকার হয়নি।
আইসিসির আচরণবিধির ২.২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সময়মতো নির্ধারিত ওভার না করতে পারলে প্রতিটি ওভারের জন্য খেলোয়াড়দের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ কেটে নেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্ষেত্রে হয়েছে তা-ই।
তবে গতকাল মাঠে যা ঘটেছে, সেটা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য জরিমানার চেয়ে অনেক বেশি বেদনাদায়ক। তৃতীয় ওয়ানডেতে আগে ব্যাট করে হ্যারি ব্রুকের দল তোলে ৫ উইকেটে ৪১৪ রান। জো রুট আর জ্যাকব বেথেল দুজনই সেঞ্চুরি করেন। তারপর বোলাররা একেবারে গুঁড়িয়ে দেন দক্ষিণ আফ্রিকাকে। চোটের কারণে বাভুমা ব্যাটিংয়ে নামেননি। বাকি ৯ উইকেটে মাত্র ৭২ রানে তুলে ৩৪২ রানে ম্যাচ হারে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়ানডে ইতিহাসে কোনো দলের এটা সবচেয়ে বড় ব্যবধানে ম্যাচ হারের রেকর্ড।