৪৬ বছর বয়সী তাহিরের ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে মুখ থুবড়ে পড়লেন সাকিবরা

খেলা ডেস্ক
ইমরান তাহিরজিএসএল

ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে এবার বড় ব্যবধানে হারল সাকিব আল হাসানের দল অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। অ্যান্টিগায় গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিওয়র্সের বিপক্ষে ৮৩ রানে হেরেছে সাকিবের দল। টসে জিতে ব্যাটিংয়ে নেমে গায়ানা ২১১ রান তুলেছে। তাড়া করতে নেমে ফ্যালকনস গুটিয়ে যায় ১২৮ রানে।

সাকিব আজও ছিলেন ব্যর্থ। পাঁচে ব্যাটিংয়ে নেমে করেন ৭ বলে ৮ রান। ইমরান তাহিরের বলে স্টাম্পিংয়ের শিকার হয়ে শেষ হয় সাকিবের ইনিংস। ফ্যালকনসের কেউ–ই অবশ্য ব্যাটিংয়ে ভালো করতে পারেননি। তবে টপ অর্ডারের তিন ব্যাটসম্যান দারুণ শুরু পেয়েছিলেন। তিনে নামা কারিমা গোর ১৪ বলে ৩১ রান করে যখন আউট হন, অ্যান্টিগার রান ৪.৩ ওভারে ৬৬।

গায়ানার স্পিনার তাহির বোলিংয়ে আসতেই দৃশ্যপটের পরিবর্তন ঘটে। সাকিব ফেরার পর তাঁর বলেই আউট হয়েছেন অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম, শামার স্প্রিঙ্গার, উসামা মির ও ওবেদ ম্যাকয়। সব মিলিয়ে ২১ রানে নিয়েছেন ৫ উইকেট। টি-টোয়েন্টিতে ৪৬ বছর বয়সী তাহিরের এটি সেরা বোলিং ফিগার।

৮৪ রান করেছেন হোপ।
সিপিএল

এর আগে বল হাতে সাকিব ২ ওভারে দেন ১৬ রান। উইকেট পাননি। এবারের সিপিএলে এই প্রথমবার সাকিব এক ওভারের বেশি বোলিং করেছেন। এর আগে তিন ম্যাচে এক ওভার করে বোলিং করেছেন। সব মিলিয়ে এবারের টুর্নামেন্টে তাঁর উইকেট একটি। ৪ ইনিংস ব্যাটিং করে রান করেছেন ৩৯।

অ্যান্টিগার সর্বশেষ ম্যাচে দলকে জেতানো শামারের ওপর আজ ঝড় বইয়ে দেয় গায়ানা। ৪ ওভারে এই পেসার ৬১ রান দেন, যা অ্যান্টিগার হয়ে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান দেওয়ার রেকর্ড। এদিন শাই হোপের ৫৪ বলে ৮২ রানের ইনিংসের পর ২৬ বলে ৬৫ রান করেন শিমরন হেটমায়ার। রোমারিও শেফার্ড করেন ৮ বলে ২৫।

এবারের আসরে এটা অ্যান্টিগার দ্বিতীয় হার। ৫ ম্যাচে তাদের জয়ও দুটি, একটি ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছে।

সংক্ষিপ্ত স্কোর:
গায়ানা: ২১১/৩ (হোপ ৮৪, হেটমায়ার ৬৫*; ইমাদ ১/২০, সিলস ১/৩৪)
অ্যান্টিগা:  ১২৮/১০ (কারিমা ৩১, জ্যাকবস ২৬; তাহির ৫/২১, শেফার্ড ২/১৬)
