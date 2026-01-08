মাতাল হয়ে মারামারি করে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা দিলেন ব্রুক

মাতাল হয়ে মারামারি করে ৫০ লাখ টাকা জরিমানা দিলেন ব্রুক
অ্যাশেজ সিরিজ শুরুর আগে নিউজিল্যান্ডে এক নাইটক্লাবের নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েছিলেন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার হ্যারি ব্রুক। ঘটনার মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই ইংল্যান্ডের সীমিত ওভারের সিরিজের শেষ ম্যাচে দলকে নেতৃত্বও দেন তিনি। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য টেলিগ্রাফ জানিয়েছে এ খবর। গত ৩১ অক্টোবর ওয়েলিংটনে তৃতীয় ওয়ানডের আগের দিন ঘটে এ ঘটনা।
অতিরিক্ত মাতাল সন্দেহে একটি নাইটক্লাবে ঢুকতে না দেওয়ায় নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন ব্রুক। একপর্যায়ে ওই নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে ব্রুক মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন এবং তিনি নিজেও আঘাত পান। ইংল্যান্ডের টেস্ট দলের সহ-অধিনায়ক ব্রুক নিজেই বিষয়টি দলের নিরাপত্তা বিভাগের কাছে জানান।
ঘটনার তদন্ত শেষে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) ২৬ বছর বয়সী ব্রুককে প্রায় ৩০ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৫০ লাখ টাকা) জরিমানা করে। যা জরিমানার অঙ্কে সর্বোচ্চ শাস্তিও বটে। তবে এরপরও সাদা বলের অধিনায়ক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব বহাল রাখা হয়েছে।
অ্যাশেজ পর্ব শেষ করার পর শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরবেন ব্রুক। ১৯ জানুয়ারি শ্রীলঙ্কায় উড়াল দেবেন তিনি। সেখানে ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রস্তুতি শুরু করবে ইংল্যান্ড দল। গত বছরের এপ্রিলে সাদা বলের অধিনায়ক হওয়ার পর এটিই হবে ব্রুকের প্রথম বড় আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট।
ইসিবির মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে হ্যারি ব্রুক বলেন, ‘আমার আচরণের জন্য ক্ষমা চাইছি। আমি পুরোপুরি স্বীকার করছি, আমার কাজটি ভুল ছিল এবং এতে আমি নিজে যেমন বিব্রত হয়েছি, তেমনি ইংল্যান্ড দলও অস্বস্তিতে পড়েছে।’
ব্রুক আরও যোগ করেন, ‘ইংল্যান্ডের হয়ে খেলাটা আমার জন্য সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয়, যা আমি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখি। সতীর্থ, কোচ ও সমর্থকদের হতাশ করার জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এ ঘটনা আমাকে দায়িত্ববোধ, পেশাদারি এবং দেশের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মানদণ্ড নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করেছে। এই ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে মাঠে ও মাঠের বাইরে ভবিষ্যতে আমার আচরণের মাধ্যমে আস্থা ফিরিয়ে আনতে আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আমি নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইছি এবং এমন ঘটনা যেন আর না ঘটে, সে জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।’
ইসিবির এক মুখপাত্র বলেন, ‘আমরা এ ঘটনার বিষয়ে অবগত ছিলাম এবং এটি আনুষ্ঠানিক ও গোপনীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড় ক্ষমা চেয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন যে তাঁর আচরণ প্রত্যাশা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।’
সে ঘটনার পর তৃতীয় ওয়ানডেতে ২ উইকেটে হেরে যায় ইংল্যান্ড। নিউজিল্যান্ড ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয়। এরপর অ্যাশেজেও ভরাডুবি হয়েছে ইংল্যান্ডের। মাত্র ১১ দিনের মধ্যেই আবার অ্যাশেজ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনাও হারায় তারা। অ্যাশেজে ব্যক্তিগতভাবে ব্রুক সিরিজে ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। ১০ ইনিংসে তাঁর সংগ্রহ ৩৫৮ রান। তবে মাত্র দুটি ফিফটি করেন তিনি। তাঁর গড় ছিল ৩৯.৭৭।
অস্ট্রেলিয়া সফরের আগে এ ঘটনা ঘটায় ইংল্যান্ড দলের পরিবেশ নিয়েও নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে বছরের শুরুতে ব্রেন্ডন ম্যাককালাম সীমিত ওভারের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর যে ঐক্যবদ্ধ দলীয় পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে। এর আগেও সফর চলাকালে কয়েকজন খেলোয়াড়ের নিয়মিত মদ্যপানের বিষয়টি সমালোচনার জন্ম দেয়।