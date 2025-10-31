ইমার্জিং টিমস টুর্নামেন্ট এবার রাইজিং স্টারস, বাংলাদেশের ম্যাচ কবে
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) রাইজিং স্টারস টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামী ১৪ নভেম্বর। এবারের টুর্নামেন্ট হবে কাতারের দোহায়। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ওমান। ভারত–পাকিস্তান মুখোমুখি হবে ১৬ নভেম্বর। বাংলাদেশের টুর্নামেন্ট শুরু ১৫ নভেম্বর, হংকংয়ের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ।
টুর্নামেন্টে খেলবে ৮টি দল। গ্রুপ ‘এ’তে আছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, হংকং ও শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ ‘বি’তে ভারত, ওমান, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। আজ আয়োজক কর্তৃপক্ষ দুটি গ্রুপের নাম ও সূচি ঘোষণা করেছে। গত সেপ্টেম্বরে হওয়া সিনিয়র পুরুষ দলের এশিয়া কাপেও বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, হংকং ও শ্রীলঙ্কা একই গ্রুপে ছিল।
আগে এই টুর্নামেন্টের নাম ছিল এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ। এবার টুর্নামেন্টটি হবে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে। টুর্নামেন্টে টেস্ট খেলুড়ে পাঁচ দেশ আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা নিজেদের ‘এ’ দল পাঠাচ্ছে। আর সহযোগী তিন দেশ—হংকং, ওমান ও আমিরাত নিজেদের মূল জাতীয় দল নিয়ে অংশ নেবে।
১৪ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত প্রতিদিন দুটি করে ম্যাচ হবে। ২১ নভেম্বর হবে দুটি সেমিফাইনাল আর ২৩ নভেম্বর ফাইনাল।
রাইজিং স্টারস (পূর্বের ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ) টুর্নামেন্টটি প্রথম শুরু হয় ২০১৩ সালে। এখন পর্যন্ত ছয়টি আসর অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা দুবার করে শিরোপা জিতেছে আর ভারত ও আফগানিস্তান একটি করে। সর্বশেষ ২০২৪ সালের আসরে ওমানে অনুষ্ঠিত ফাইনালে আফগানিস্তান ৭ উইকেটে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।