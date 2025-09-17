পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর:এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ম্যাচে থাকছেন না পাইক্রফট

পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর:এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ম্যাচে থাকছেন না পাইক্রফট
এশিয়া কাপে পাকিস্তানের ম্যাচে অ্যান্ডি পাইক্রফটকে সম্ভবত অফিশিয়ালের ভূমিকায় আর দেখা যাবে না। জিম্বাবুয়ের এই ম্যাচ রেফারিকে পাকিস্তানের ম্যাচ থেকে সরিয়ে নেওয়া হবে। সূত্রের বরাত দিয়ে এই খবর জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও সুপার।
দুবাইয়ে আজ ‘এ’ গ্রুপ থেকে নিজেদের শেষ ম্যাচে আরব আমিরাতের মুখোমুখি হবে পাকিস্তান। এই ম্যাচের ম্যাচ রেফারি হিসেবে থাকার কথা ছিল পাইক্রফটের। জিও সুপারের খবর অনুযায়ী, এই ম্যাচে পাইক্রফটকে দেখা যাবে না ম্যাচ রেফারির ভূমিকায়। এর আগে এশিয়া কাপ থেকে ম্যাচ রেফারি পাইক্রফটকে সরিয়ে দিতে আইসিসির কাছে অনুরোধ জানিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। নইলে এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়ানোর হুমকিও দিয়েছিল তারা।
সূত্রের বরাত দিয়ে খবরে জিও সুপার জানায়, পাইক্রফটকে সরালেই শুধু দল এশিয়া কাপে খেলতে নামবে—এই বার্তা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছে পাকিস্তান। গত রোববার দুবাইয়ে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে ছিলেন পাইক্রফট। টসের সময়, এমনকি ম্যাচ শেষেও পাকিস্তানের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতের কোনো খেলোয়াড় হাত মেলাননি। এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক তৈরি হয়। আইসিসির কাছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি) অভিযোগ করেছিল, পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আলী আগাকে পাইক্রফট নাকি টসের সময় ভারতের অধিনায়কের সঙ্গে হাত মেলাতে বারণ করেছিলেন। যদিও গতকাল আইসিসি জানিয়েছিল, এই অভিযোগের ভিত্তি নেই। কিন্তু ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির কাছে পিসিবি দাবি করে, ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে যেন এশিয়া কাপ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।
এশিয়া কাপ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) টুর্নামেন্ট হওয়ায় আইসিসির কোনো সাংগঠনিক ভূমিকা নেই। তবে ম্যাচ রেফারি নিয়োগ দেয় আইসিসিই। কোনো দায়িত্ব থেকে কাউকে সরিয়ে নতুন কাউকে দায়িত্ব দিতে হলে আইসিসিকেই হস্তক্ষেপ করতে হবে।
পিসিবির মুখপাত্র আমির মির গতকাল জানান, এশিয়া কাপে পাকিস্তান আর মাঠে নামবে কি না, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি, ‘আলোচনা চলছে। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামীকাল (আজ) জানানো হবে। পাকিস্তানের স্বার্থকে সমুন্নত রেখেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’ তবে জিও সুপারের খবর সত্য হলে, অর্থাৎ পাইক্রফটকে পাকিস্তানের ম্যাচ থেকে সরিয়ে নেওয়া হলে সালমান আগার দলের মাঠে না নামার কোনো কারণ নেই।
যদিও গতকাল ক্রিকেটবিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজ জানিয়েছিল, এশিয়া কাপে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটকে বদলাতে পিসিবির অনুরোধ নাকচ করে দিয়েছে আইসিসি। কিন্তু জিও সুপারের খবরে দাবি করা হয়, এ বিষয়ে পাকিস্তানের টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে এখনো আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ হয়নি আইসিসির।
আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচের প্রস্তুতি হিসেবে দুবাইয়ে আইসিসির একাডেমি মাঠে অনুশীলন করেছে পাকিস্তান দল। তবে এই ম্যাচের জন্য নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত হননি পাকিস্তান অধিনায়ক সালমান আগা। ভারতের বিপক্ষে হারের পরও সংবাদ সম্মেলনে যাননি পাকিস্তান অধিনায়ক।
পাকিস্তানের আরেক সংবাদমাধ্যম সামা টিভি জানিয়েছে, পাইক্রফটের বিষয়ে অভ্যন্তরীণ তদন্ত চালিয়েছে এসিসি। সেই তদন্তে জানা গেছে, ভারত-পাকিস্তান ম্যাচে পাইক্রফটের আচরণ পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। সংবাদমাধ্যমটিকে সূত্র জানিয়েছে, তদন্তে নিশ্চিত হওয়া গেছে ম্যাচের বেশ কিছু পর্যায়ে আচরণবিধি ভেঙেছেন পাইক্রফট।
এসিসির তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, টসের সময় পাকিস্তানের অধিনায়ক সালমানকে মাইক্রোফোনের সুইচ বন্ধ করে তাঁর কথা শুনতে বলেছেন পাইক্রফট, যেটা নিয়মের পরিপন্থী। ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমারের সঙ্গে হাত না মেলানোর কথাও সালমানকে বলেন পাইক্রফট। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, মাঠে অধিনায়ক কিংবা কোনো খেলোয়াড়কে সরাসরি এমন নির্দেশনা দেওয়ার এখতিয়ার নেই ম্যাচ রেফারির।
তদন্তে আরও জানা গেছে, ম্যাচ শুরুর ৩০ সেকেন্ডে আগে সালমানকে কথা বলতে না দেওয়ার বিষয়টি ছিল ‘পূর্বপরিকল্পিত’। সম্ভাব্য বিতর্কিত প্রতিক্রিয়া এড়াতেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সামা টিভির কাছে সূত্রের দাবি, ‘অপারেশন সিঁদুর’ কথাটি বললেও ভারতের অধিনায়ক সূর্যকুমারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনো ব্যবস্থা নেননি পাইক্রফট। খেলোয়াড়ের জরিমানা এড়াতে এই উক্তি নাকি ইচ্ছা করেই এড়িয়ে যাওয়া হয়।
ভারতনিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের পেহেলগামে গত ২২ এপ্রিল বন্দুকধারীদের হামলায় ২৬ জন মারা যান। এরপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ‘অপারেশন সিঁদুর’ নামে সামরিক পদক্ষেপ নিয়ে দেশটির বিভিন্ন স্থানে হামলা চায় ভারতের সামরিক বাহিনী। পাকিস্তানও পাল্টা জবাব দেয়।
পেহেলগামে মর্মান্তিক সেই ঘটনার পর এশিয়া কাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ বর্জনের ডাক ওঠে ভারতে। দেশটির সাবেক দুই ক্রিকেটার হরভজন সিং ও কেদার যাদব ম্যাচটি না খেলার দাবি জানান। পেহেলগামে নিহত ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনও ম্যাচটি খেলার বিপক্ষে অবস্থান নেন বলে তখন জানিয়েছিল ভারতের সংবাদমাধ্যম। কিন্তু ময়দানি লড়াইয়ে ঠিকই মুখোমুখি হয়ে পাকিস্তানকে ৭ উইকেটে হারায় সূর্যকুমারের দল। তবে হাত না মেলানোর বিষয়টি উসকে দেয় নতুন বিতর্ক।