বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেলেন প্যাট কামিন্স
পিঠের চোটের কারণে টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেছেন অস্ট্রেলিয়ান পেসার প্যাট কামিন্স। তাঁর পরিবর্তে অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলে নেওয়া হয়েছে বাঁহাতি পেসার বেন ডরসুইসকে।
বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়েছেন ম্যাথু শর্টও। তাঁর জায়গায় সুযোগ পেয়েছেন ছন্দে থাকা ম্যাট রেনশ। বিগ ব্যাশে দারুণ খেলেছেন স্টিভেন স্মিথও। তবে বিশ্বকাপের প্রাথমিক দলে না থাকা স্মিথকে এবারও বিবেচনা করেনি ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।
কামিন্সকে শুরুতে অস্ট্রেলিয়ার প্রাথমিক ১৫ সদস্যের দলে রাখা হয়েছিল। ধারণা করা হয়েছিল, শুরু থেকে না পারলেও মাঝপথে বিশ্বকাপ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন তিনি। বিশ্বকাপের মতো বড় আসরে কামিন্সের মতো বড় ক্রিকেটারের অভিজ্ঞতা দরকার ছিল অস্ট্রেলিয়ার। আইপিএলে কামিন্স সানরাইজার্স হায়দরবাদের অধিনায়কও। মানে ভারতের কন্ডিশন খুব ভালো চেনা কামিন্সের। তাঁর নেতৃত্বেই ভারতে হওয়া ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া।
দেশের হয়ে কামিন্স সর্বশেষ খেলেছিলেন গত বছরের ডিসেম্বরের মাঝামাঝি ইংল্যান্ডের বিপক্ষে অ্যাডিলেড টেস্টে। সেটিই ছিল ওই বছর জুলাইয়ের পর তাঁর একমাত্র ম্যাচ।
অ্যাশেজ নিশ্চিত হওয়ার পর অ্যাডিলেড টেস্টের পরই টি-টুয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য তাঁকে বিশ্রামে পাঠানো হয়। তবে বিশ্বকাপের আগে পুরো সুস্থ হতে পারেননি কামিন্স। তাঁর চোটের সর্বশেষ স্ক্যান রিপোর্ট ইতিবাচক হলেও ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, পুরোপুরি সেরে উঠতে কামিন্সের আরও সময় প্রয়োজন। ক্রিকেট পোর্টাল ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, আইপিএলের আগে কামিন্স পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠতে পারেন।
বাঁহাতি পেসার ডরসুইস সম্প্রতি শেষ হওয়া বিগ ব্যাশে ১২ ম্যাচে উইকেট নিয়েছেন ১৬টি। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ১৩ টি-টুয়েন্টিতে তাঁর ২০ উইকেট।
খারাপ ফর্ম এবং মাঝের ওভারে স্পিন সামলানোর জন্য আরেকজন বাঁহাতি ব্যাটসম্যান নিতে চেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এ কারণে ম্যাথু শর্টকে বাদ দেওয়া হয়েছে, তাঁর জায়গায় দলে ঢুকেছেন রেনশ। গত বছর অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের বিপক্ষে সিরিজে তাঁর ওয়ানডে অভিষেক, ভারতীয় স্পিনারদের বিপক্ষে নিজের ব্যাটিংয়ে সামর্থ্য দেখিয়ে ৩ ইনিংসে ৫৩.৫০ গড়ে ১০৭ রান করেন রেনশ।
সদ্য শেষ হওয়া বিগ ব্যাশের আসরেও ১৫৩ স্ট্রাইকরেটে ৩২৪ রান করেছেন রেনশ। তবে গত পরশু অস্ট্রেলিয়ার হয়ে তাঁর টি-টুয়েন্টি অভিষেক হয়েছে পাকিস্তানের বিপক্ষে, সেই ম্যাচে রেনশ আউট হয়ে গেছেন মাত্র ১৫ রান করে।