সতীর্থদের বাঁচাতে মিথ্যা বলেছিলেন ব্রুক
নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে গত বছরের ৩১ অক্টোবর সিরিজে তৃতীয় ওয়ানডের আগের দিন নাইট ক্লাবে নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে মারামারিতে জড়িয়ে পড়েন হ্যারি ব্রুক। ইংল্যান্ডের সাদা বলের সংস্করণের এ অধিনায়ক গতকাল রাতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টুয়েন্টি জেতার পর এক বিবৃতিতে স্বীকার করেন, সেই ঘটনার সময় তিনি একাই ছিলেন বলে যে কথা বলেছিলেন, তা ছিল মিথ্যা।
সতীর্থদের নাম এর সঙ্গে যেন জড়িয়ে না পড়ে এবং তাদের বাঁচাতেই ব্রুক এমন কাজ করেছিলেন বলে স্বীকার করেছেন। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, সে সময় ঘটনাস্থলে তাঁর সঙ্গে ইংল্যান্ডের ব্যাটসম্যান জ্যাকব বেথেল এবং পেসার জশ টাংও উপস্থিত ছিলেন।
ব্রুক, বেথেল ও টাং তদন্তের আওতাধীন আছেন—টেলিগ্রাফে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর ব্রুক এমন স্বীকারোক্তি দেন।
ব্রুক বলেছেন, ‘ওয়েলিংটনে আমার কর্মকাণ্ডের সম্পূর্ণ দায় আমি গ্রহণ করছি এবং স্বীকার করছি যে সেদিন সন্ধ্যায় সেখানে অন্যরাও উপস্থিত ছিলেন। আমার আগের মন্তব্যের জন্য আমি অনুতপ্ত। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে নিজের সিদ্ধান্তের কারণে সৃষ্টি হওয়া একটি পরিস্থিতিতে যেন আমার সতীর্থরা জড়িয়ে না পড়েন এবং তাদের সুরক্ষা করা।’
ইংল্যান্ডের অধিনায়ক হিসেবে মাঠের বাইরে দায়িত্ব পালনে তাঁর নিজের ‘আরও শেখার আছে’ বলেও মনে করেন ব্রুক। তবে এ খবর ইংল্যান্ড দলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক রব কির একটি দাবিকে প্রশ্নের সম্মুখীন করে। অ্যাশেজে গত ডিসেম্বরে মেলবোর্ন টেস্টের আগে কি সাংবাদিকদের জানান, ওই ঘটনার পর ‘কোনো আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’
গত সপ্তাহে কলম্বোতে ব্রুক বলেন, তিনি ‘খেলোয়াড়দের আস্থা পুনরুদ্ধার’ করতে চান, পাশাপাশি এটাও পুনরায় জোর দিয়ে বলেন যে ওয়েলিংটনের সেই ঘটনায় তিনি একাই ছিলেন।
ব্রুকের ভাষায়, ‘এর আগে আমরা দু–একটা ড্রিংক নিয়েছিলাম, তারপর আমি নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে আরও কিছু ড্রিংকের জন্য বের হয়ে যাই এবং সেখানে একাই ছিলাম। আমি একটি ক্লাবে ঢোকার চেষ্টা করি, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাউন্সার (নিরাপত্তাকর্মী) আমাকে আঘাত করে। যেমনটি আগেও বলেছি, শুরু থেকেই এই পরিস্থিতিতে থাকা উচিত হয়নি আমার…পুরোপুরি মাতাল ছিলাম না।’
কিন্তু ব্রুক এখন স্বীকার করেছেন, সেই ঘটনার বর্ণনায় সবটুকু তিনি বলেননি, ‘আমি ক্ষমা প্রার্থনা করেছি এবং বিষয়টি আমাকে ভাবাবে। এটা ছিল আমার ক্যারিয়ারে চ্যালেঞ্জিং এক সময়, যেখান থেকে আমি শিখছি। আমি বুঝতে পেরেছি যে নেতৃত্ব ও অধিনায়কত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত মাঠের বাইরের দায়িত্ব সম্পর্কে আমার আরও শেখার প্রয়োজন আছে। আমি এ ক্ষেত্রে নিজেকে উন্নত করার এবং ব্যক্তিগত ও পেশাগতভাবে উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব।’