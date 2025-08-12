ক্রিকেট

ছক্কার সব রেকর্ড কি ভাঙবে এবার, পিছিয়ে নেই বাংলাদেশও

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা ছক্কা-বৃষ্টি ঝরাচ্ছেন। বাংলাদেশও ছক্কার হিসাবে সেরা বছর কাটাচ্ছে। পিছিয়ে নেই অন্য দলগুলোও। ছক্কার বেশির ভাগ রেকর্ডই ভেঙে যেতে পারে এবার।

মোহাম্মদ সোলায়মান
ঢাকা
২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে ১০০টি ছক্কা মেরেছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাশামসুল হক

টি-টোয়েন্টি ছক্কার খেলা। এতটাই যে আফগানিস্তানের প্রধান টি-টোয়েন্টি লিগের নাম শ্পাগিজা ক্রিকেট লিগ বা ছক্কা ক্রিকেট লিগ। ছক্কার সেই ক্রিকেটে দিন দিন ছক্কার পরিমাণ শুধু বাড়ছেই। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেই গত বছর মোট ছক্কার রেকর্ড হয়েছে। তাতে অবশ্য দল ও ম্যাচের সংখ্যারও অবদান আছে। ২০২৪ সালে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ৫,৯৯৮টি ছক্কা দেখেছিল।

২০২৫ সালের দুই-তৃতীয়াংশ কাটতে না কাটতেই হুমকির মুখে পড়ে গেছে সেই রেকর্ড। এ বছর এ পর্যন্ত ৩,৬৫৭টি ছক্কা দেখে ফেলেছে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। বছরের শেষ পাঁচ মাসে আর ২,৩৪৩টি ছক্কা হলেই প্রথমবার ৬ হাজার ছক্কার মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি।

এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ছক্কা

গত বছর ৬৫৪টি আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হয়েছিল। এবার ১১ আগস্ট পর্যন্ত ম্যাচ হয়েছে ৩২৪টি। এবার ম্যাচপ্রতি যে পরিমাণ ছক্কা হচ্ছে, রেকর্ড ভাঙতে ৬৫৪টি ম্যাচের দরকার হবে না। এবার প্রতি ম্যাচে গড়ে ছক্কা হয়েছে ১১.২৯টি। ম্যাচপ্রতি ছক্কায় ২০২৫–এর চেয়ে ওপরে থাকে শুধু ২০১৮ সাল। সে বছর ম্যাচপ্রতি ছক্কা ছিল ১১.৯৪, মোট ছক্কা ছিল ৯৬৭টি। সে বছর অবশ্য ম্যাচ হয়েছিল মোটে ৮১টি।

ম্যাচপ্রতি ছক্কায় শীর্ষ পাঁচ বছর

ছক্কার প্রভাব পড়েছে স্কোরকার্ডেও। এ বছর ব্যাটসম্যানদের মোট রানের ২৬.২৯ শতাংশই এসেছে ছক্কায়। অর্থাৎ, চার ভাগের এক ভাগ রানই এসেছে ছক্কা থেকে। এবারই প্রথমবার শতকরা হিসাবে ছক্কার অবদান ২৫ ছাড়াল। আগের রেকর্ডটা ছিল ২৪.৬৮, ২০১৮ সালের ঘটনা সেটি।

এ বছর ৭৪টি ছক্কা মেরে সূর্যকুমার যাদবের এক পঞ্জিকাবর্ষে সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ড ভেঙেছেন অস্ট্রিয়ার করণবীর সিং
ভিডিও থেকে নেওয়া ছবি

ব্যাটসম্যানদের রানে ছক্কার অবদান (%)

হুমকির মুখে ভারতের ছক্কা রেকর্ড

এক বছরে কোনো দলের সবচেয়ে বেশি ছক্কার রেকর্ডটা ভারতের। ২০২২ সালে ২৮৯টি ছক্কা মেরে ভারতীয়রা ভেঙেছিল ২০২১ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের গড়া ২১৪ ছক্কার রেকর্ড। এবার ভারতের সেই রেকর্ডকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে অস্ট্রিয়া। বানান ভুল হয়নি! অস্ট্রেলিয়া নয়, অস্ট্রিয়াই। ২০২৫ সালে মধ্য ইউরোপের দেশটি ব্যাটসম্যানরা ২৩৫টি ছক্কা মেরেছেন এ পর্যন্ত। এ বছর আরও ম্যাচ আছে দলটির। ভারতের রেকর্ড ভাঙতে দরকার ৫৫টি ছক্কা।

এ বছর সবচেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছেন অস্ট্রিয়ার ব্যাটসম্যানরা
ফেসবুক/অস্ট্রিয়া ক্রিকেট

এক পঞ্জিকাবর্ষে এক দলের সর্বোচ্চ ছক্কা

৭৪
২০২৫ সালে আন্তর্জাতিক টি–টোয়েন্টিতে অস্ট্রিয়ার ব্যাটসম্যান করণবীর সিংয়ের ছক্কা। যা এক পঞ্জিকাবর্ষে রেকর্ড। করণবীর ভেঙেছেন ২০২২ সালে ভারতের সূর্যকুমার যাদবের গড়া ৬৮ ছক্কার রেকর্ড।
বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাও এখন ‘ছক্কাবাজ’

অস্ট্রিয়ার ছক্কার ডাবল সেঞ্চুরির বছরে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১৭৫টি ছক্কা মেরেছেন বাহরাইনের ব্যাটসম্যানরা। ১৩০ ছক্কা নিয়ে তিনে টেস্ট খেলুড়ে দল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। এ বছর এখন  পর্যন্ত সাতটি দল ছক্কার সেঞ্চুরি করে ফেলেছে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে। এদের মধ্যে আছে বাংলাদেশও। এ পর্যন্ত ১০০ ছক্কা এসেছে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের ব্যাট থেকে। টানা দ্বিতীয়বার ১০০ পেরোল বাংলাদেশের ছক্কা সংখ্যা। গত বছর বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা ছক্কা মেরেছিলেন ১২২টি। এক বছরে ১০০ ছক্কা বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা এ দুবারই মেরেছেন।

পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি–টোয়েন্টিতে ৫টি ছক্কা মেরেছেন পারভেজ হোসেন
শামসুল হক

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ম্যাচপ্রতি ছক্কা ও ছক্কায় রান নেওয়ার শতকরা হিসাবেও সেরা সময় যাচ্ছে বাংলাদেশের। এবার ১২ ম্যাচ খেলেছেই ১০০ ছক্কা হয়ে গেছে বাংলাদেশের। গতবার ১২২ ছক্কা এসেছিল ২৪ ম্যাচে। এবার বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা গড়ে প্রতি ম্যাচে ৮টির বেশি ছক্কা মেরেছেন। এর আগে সংখ্যাটা ৫ এর বেশি ছিল না কখনো।

এবার ছক্কাতেই এক-তৃতীয়াংশ রান নিয়েছেন বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরা—৩৩.৫০%। আগের রেকর্ডটা ২২.৯৮, গত বছর।

এক বছরে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ছক্কা

অস্ট্রেলিয়া–বুলগেরিয়ার ছক্কা–বৃষ্টি

এ বছর অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টি–টোয়েন্টিতে তিনবার ব্যাট করে ২৩টি ছক্কা মেরেছেন টিম ডেভিড
এএফপি

এ বছর অস্ট্রিয়ানরা সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারলেও ম্যাচপ্রতি ছক্কাতে শীর্ষ দশেও নেই। এবার ম্যাচপ্রতি সবচেয়ে বেশি ছক্কা বুলগেরিয়ানদের। ৫ ম্যাচে ৭৮টি ছক্কা মেরেছে বুলগেরিয়ার ব্যাটসম্যানরা, ম্যাচপ্রতি ছক্কা ১৫.৬০। ম্যাচপ্রতি ১২.৮৩ ছক্কা নিয়ে এরপরই অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের পর দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে প্রথম টি-টোয়েন্টিতেও ছক্কা-বৃষ্টি ঝরিয়েছে অস্ট্রেলিয়ানরা।

মোট রানের কত শতাংশ ছক্কায় এসেছে সেই হিসাবেও সবার ওপরে বুলগেরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। বুলগেরিয়ার ৪৬.৯৪ শতাংশই রানই ছক্কা থেকে পাওয়া। অস্ট্রেলীয়রাও পিছিয়ে নেই, তাদের ব্যাটসম্যানদের ৪৩.১৪ শতাংশ রানই ছক্কা থেকে।

