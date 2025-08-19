এশিয়া কাপে ভারত: মুম্বাইয়ের চার, কলকাতার তিন, লক্ষ্ণৌর শূন্য

এশিয়া কাপে ভারত: মুম্বাইয়ের চার, কলকাতার তিন, লক্ষ্ণৌর শূন্য
এবারের এশিয়া কাপ যেহেতু টি–টোয়েন্টি সংস্করণের, তাই আইপিএলের বিষয়টি আরও বেশি সামনে আসছে। সর্বশেষ আইপিএলের পারফর্মারদের মধ্যে কাদের জায়গা হলো, কারা উপেক্ষিত থেকে গেলেন—এই আলোচনাও চলছে।
ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) প্রধান নির্বাচক অজিত আগারকার দুপুরে এশিয়া কাপের স্কোয়াড ঘোষণার পরপরই দেশটির ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে পুরোনো চর্চা শুরু হয়ে গেছে—আইপিএলের কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে কতজন ডাক পেলেন?
শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে ভারতের ১৫ সদস্যের দলকে নেতৃত্ব দেবেন সূর্যকুমার যাদব। সহ-অধিনায়ক করা হয়েছে শুবমান গিলকে। সংশয় থাকলেও শেষ পর্যন্ত দলে রাখা হয়েছে তারকা ফাস্ট বোলার যশপ্রীত বুমরাকে। তবে মোহাম্মদ সিরাজ, যশস্বী জয়সোয়াল, শ্রেয়াস আইয়ারদের মতো পরীক্ষিতদের জায়গা হয়নি।
ভারতীয় দলে সর্বোচ্চ চারজন খেলোয়াড় ডাক পেয়েছেন আইপিএলের সবচেয়ে প্রভাবশালী ফ্র্যাঞ্চাইজি মুম্বাই ইন্ডিয়ানস থেকে—অধিনায়ক সূর্যকুমারের সঙ্গে বাঁহাতি ব্যাটসম্যান তিলক বর্মা, অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া ও ফাস্ট বোলার বুমরা।
‘বলিউড বাদশাহ’ শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্সের তিনজন আছেন এই দলে—মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান রিংকু সিং, ফাস্ট বোলার হর্ষিত রানা ও রহস্যময় স্পিনার বরুণ চক্রবর্তী।
বাংলাদেশি পেসার মোস্তাফিজুর রহমানের দল দিল্লি ক্যাপিটালের দুই সতীর্থকে রাখা হয়েছে—‘চায়নাম্যান’ বোলার কুলদীপ যাদব ও বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল।
আইপিএলের বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু থেকে ডাক পেয়েছেন শুধু একজন—উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান জিতেশ শর্মা।
গুজরাট টাইটানস, চেন্নাই সুপার কিংস, সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, পাঞ্জাব কিংস ও রাজস্থান রয়্যালস থেকেও আছেন একজন করে; যথাক্রমে টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান শুবমান গিল, মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান শিবম দুবে, উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান অভিষেক শর্মা, বাঁহাতি পেসার অর্শদীপ সিং এবং উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান সঞ্জু স্যামসন।
লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস একমাত্র আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি, যাদের কোনো খেলোয়াড় ভারতের এশিয়া কাপের দলে নেই।
এশিয়া কাপের ভারতীয় দলে আইপিএলের কোন ফ্র্যাঞ্চাইজির কতজন
মুম্বাই ইন্ডিয়ানস [৪ জন] 》সূর্যকুমার যাদব, যশপ্রীত বুমরা, হার্দিক পান্ডিয়া, তিলক বর্মা।
কলকাতা নাইট রাইডার্স [৩ জন] 》বরুণ চক্রবর্তী, রিংকু সিং, হর্ষিত রানা।
দিল্লি ক্যাপিটালস [২ জন] 》কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেল।
চেন্নাই সুপার কিংস [১ জন] 》শিবম দুবে।
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু [১ জন] 》জিতেশ শর্মা।
গুজরাট টাইটানস [১ জন] 》শুবমান গিল।
রাজস্থান রয়্যালস [১ জন] 》সঞ্জু স্যামসন।
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ [১ জন] 》অভিষেক শর্মা।
পাঞ্জাব কিংস [১ জন] 》অর্শদীপ সিং।
লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস [নেই] 》❌