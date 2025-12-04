ব্রিসবেন টেস্ট
‘গোলাপি’ স্টার্কে ‘নীল’ ইংল্যান্ড, তারপর রুট–ক্রলির প্রতিরোধ
সংক্ষিপ্ত স্কোর:
ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংস: ২৪ ওভারে ৯৮/২ (রুট, ৩২* ক্রলি ৬১* ; স্টার্ক ২/২৬, নেসার ০/১৬, বোল্যান্ড ০/২২ )—প্রথম দিনে প্রথম সেশন পর্যন্ত।
টেস্টের প্রথম ওভার। মিচেল স্টার্কের হাতে গোলাপি কুকাবুরা বল।
এটুকু পড়ার পর আন্দাজ করে নিতে পারেন, ব্রিসবেনের গ্যাবায় স্কোরার থেকে দর্শকেরাও টান টান উত্তেজনায় চোখ রেখেছেন ম্যাচের প্রথম ওভারে। কারণ দুটি—এক, গোলাপি বলে স্টার্কের মতো ভয়ংকর বোলার পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। দিবা–রাত্রির টেস্টে তাঁর উইকেটসংখ্যাই সর্বোচ্চ (৮১)। দুই, প্রথম ওভারে উইকেট নেওয়া রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত করেছেন স্টার্ক।
আজও এর ব্যত্য়য় ঘটেনি।
ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে প্রথম ওভারের শেষ বলে আউট হন ওপেনার বেন ডাকেট। ফুললেংথে করা স্টার্কের আউটসুইংকে স্লিপে ক্যাচ বানাতে বাধ্য হন ডাকেট। বিনিময়ে পেয়েছেন ‘গোল্ডেন ডাক’।
মারনাস লাবুশেন ডাকেটের ক্যাচ নেওয়ার পর ফক্স ক্রিকেটের ধারাভাষ্যে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক মাইকেল ভন বললেন, ‘এর চেয়ে বাজে শুরু সম্ভবত আর হয় না।’ ইংল্যান্ডের স্কোর তখন ১ ওভারে ৫/১।
কিন্তু ভনের কথাটা স্টার্ক ভুল প্রমাণ করেন নিজের পরের ওভারেই। ইংল্যান্ডের শুরু যে এর চেয়েও বাজে হতে পারে, সেটা স্টার্ক বুঝিয়ে দেন নিজের দ্বিতীয় ওভারে তৃতীয় বলে আরেকটি উইকেট নিয়ে। অর্থাৎ স্টার্ক চার বলের মধ্যে দুই ব্যাটসম্যানকে ফিরিয়ে শুরুতেই উইকেট হারানোর ব্যথায় ‘নীল’ বানিয়ে দেন ইংল্যান্ডকে।
স্টার্কের ডেলিভারি স্টাম্পে টেনে এনে বোল্ড হন ওলি পোপ (৩ বলে ০)। ইংল্যান্ডের স্কোর তখন ২.৩ ওভারে ৫/২!
জো রুট চারে ব্যাট করেন। ইংল্যান্ড টসে জিতে আগে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর বেচারা রুট ড্রেসিংরুমে হয়তো একটু আয়েশি মেজাজে ছিলেন। প্রতিদিন স্টার্ক প্রথম ওভারে উইকেট নেবেন—সেটা তো আর হয় না! কিন্তু রুটের দুর্ভাগ্য, স্টার্ক আসলেই ব্যাপারটাকে রীতিমতো অভ্যাসে পরিণত করায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৬টি ডেলিভারির পরই নামতে হয় রুটকে।
শেষ পর্যন্ত তৃতীয় উইকেটে রুট ও জ্যাক ক্রলির দৃঢ়তায় ব্রিসবেনে দিবা–রাত্রির এই টেস্টে চা–বিরতির আগে আর কোনো উইকেট হারায়নি ইংল্যান্ড। ২ উইকেটে ৯৮ রান নিয়ে প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেন রুট ও ক্রলি। রুট ৩২ রানে অপরাজিত, ক্রলি ৬১ রানে। তৃতীয় উইকেটে ১২৯ বলে ৯৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েছেন দুজন।
স্টার্কের যে অভ্যাসের কথা বলা হলো, সেটার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। টেস্টে এ নিয়ে টানা চতুর্থ ইনিংসে প্রথম ওভারে উইকেট নিলেন স্টার্ক। শুরুটা হয়েছিল স্যাবাইনা পার্কে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস থেকে। এরপর পার্থে অ্যাশেজের প্রথম টেস্টে ইংল্যান্ডের দুই ইনিংসেই উইকেট পেয়েছেন প্রথম ওভারে। ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস তাতে সর্বশেষ সংযোজন। টেস্টে এ নিয়ে ইনিংসের প্রথম ওভারে ২৬ উইকেট নিলেন স্টার্ক। এই তালিকার শীর্ষে ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি জেমস অ্যান্ডারসন (২৯ উইকেট)। কে জানে, স্টার্ক এবারের অ্যাশেজেই হয়তো অ্যান্ডারসনকে টপকে যাবেন!
তবে ওয়াসিম আকরামকে যে পেছনে ফেলতে যাচ্ছেন স্টার্ক—সেটা নিশ্চিত। ব্রিসবেনে নামার আগে টেস্টে স্টার্কের উইকেটসংখ্যা ছিল ৪১২। ডাকেট ও পোপকে আউট করায় ৪১৪ উইকেট নিয়ে পাকিস্তান কিংবদন্তিকে ধরে ফেলেন স্টার্ক। টেস্টে স্টার্ক ও আকরাম এখন যৌথভাবে বাঁহাতি পেসারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি।
ব্রিসবেনে আজ প্রথম দিনে দুই দলের খেলোয়াড়েরা বাহুতে কালো ব্যাজ পরে মাঠে নেমেছেন। ১ ডিসেম্বর রাতে মারা যান ইংল্যান্ডের সাবেক ব্যাটসম্যান রবিন স্মিথ। তাঁর মৃত্যুতে শোক জানিয়ে কালো ব্যাজ পরেছে দুই দল।
ব্রিসবেন টেস্ট বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের একটু বাড়তি মনোযােগের সঙ্গে দেখার কারণও আছে। এই ম্যাচে মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে আছেন বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ। পার্থে প্রথম টেস্টে টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।