রাইজিং এশিয়া কাপ
৬ বলে ৬ ছক্কা মারা সেই ক্রিকেটারের সঙ্গে আছেন সূর্যবংশীও
এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) রাইজিং স্টারস টি–টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের জন্য শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে ভারত। বিসিসিআই ঘোষিত এই ভারত ‘এ’ দলের অধিনায়ক হয়েছেন ভারতের মূল টি–টোয়েন্টি দলের উইকেটকিপার–ব্যাটসম্যান জিতেশ শর্মা। ১৫ সদস্যের দলে জায়গা পেয়েছেন আলোচিত এক নাম—মাত্র ১৪ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশী।
আইপিএলে আলো ছড়ানো আরও অনেক তরুণ আছেন এই দলে। ওপেনার প্রিয়াংশ আর্য, নেহাল ওয়াধেরা, নমন ধীর, রমণদীপ সিং, আশুতোষ শর্মা—সবাই পরিচিত মুখ। আইপিএলে খেলা অভিষেক পোরেল আর সুয়শ শর্মাও জায়গা পেয়েছেন। দলের সহ–অধিনায়ক করা হয়েছে নমন ধীরকে।
এই টুর্নামেন্টের কারণে অনূর্ধ্ব–১৯ চ্যালেঞ্জার ট্রফিতে খেলছেন না সূর্যবংশী। সাধারণত এ ট্রফিটাকেই আগামী অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপ দলের বাছাইয়ের গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে ধরেন নির্বাচকেরা। কিন্তু সূর্যবংশীর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটেছে—তাঁর জায়গা বিশ্বকাপে প্রায় নিশ্চিত বলেই ধরে নেওয়া হচ্ছে।
প্রিয়াংশ আর্য গত আইপিএলে করেছিলেন ৪৭৫ রান। পাঞ্জাবের হয়ে সেটি ছিল মৌসুমের তৃতীয় সর্বোচ্চ রান। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৭৯ দশমিক ২৪। গত বছরের আগস্টে দিল্লি প্রিমিয়ার লিগে তিনি ছয় বলে ছয় ছক্কা মেরে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অলরাউন্ডার হর্ষ দুবে এরই মধ্যে ভারত ‘এ’ দলে নিজের জায়গা পাকা করে ফেলেছেন।
দলের পেস আক্রমণেও আছে তারুণ্যের ঝলক। গুরুজাপনীত সিং, বিশাখ বিজয়কুমার, যুদ্ধবীর সিং ও যশ ঠাকুর রয়েছেন ফাস্ট বোলিং বিভাগে। ব্যাটিংয়ের পাশাপাশি বল হাতে অবদান রাখতে পারবেন রমণদীপ সিং ও সূর্যাংশ শেডগে—দুজনই অলরাউন্ডার।
১৪ নভেম্বর কাতারের দোহায় শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। আগে এটি পরিচিত ছিল ‘এসিসি ইমার্জিং টিমস এশিয়া কাপ’ নামে। এবারই প্রথম হচ্ছে টি–টোয়েন্টি সংস্করণে।
এবার অংশ নিচ্ছে আটটি দল। টেস্ট খেলুড়ে পাঁচ দেশ—আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা পাঠাচ্ছে নিজেদের ‘এ’ দল। আর সহযোগী তিন দেশ হংকং, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমিরাত অংশ নেবে মূল জাতীয় দল নিয়ে।
গ্রুপ ‘এ’তে আছে আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, হংকং ও শ্রীলঙ্কা। গ্রুপ ‘বি’তে ভারত, ওমান, পাকিস্তান ও আমিরাত। উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে পাকিস্তান ও ওমান। ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথ ১৬ নভেম্বর।
ভারত ‘এ’ দল: জিতেশ শর্মা (অধিনায়ক, উইকেটরক্ষক), নমন ধীর (সহ–অধিনায়ক), প্রিয়াংশ আর্য, বৈভব সূর্যবংশী, নেহাল ওয়াধেরা, সূর্যাংশ শেডগে, রমণদীপ সিং, হর্ষ দুবে, আশুতোষ শর্মা, যশ ঠাকুর, গুরুজাপনীত সিং, বিশাখ বিজয়কুমার, যুদ্ধবীর সিং, অভিষেক পোরেল (উইকেটরক্ষক) ও সুয়শ শর্মা।