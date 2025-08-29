প্রায় সাড়ে তিন কোটিতে বিক্রি ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপি

প্রায় সাড়ে তিন কোটিতে বিক্রি ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপি
১৯৪৬-৪৭ অ্যাশেজ সিরিজে স্যার ডন ব্র্যাডম্যানের ব্যাগি গ্রিন টুপি ২ লাখ ৮৬ হাজার ৭০০ ডলারে (প্রায় ৩ কোটি ৪৮ লাখ ৫৩ হাজার টাকা) কিনেছে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ।
ব্র্যাডম্যানের অধিনায়কত্বে ঘরের মাঠে পাঁচ ম্যাচের সেই টেস্ট সিরিজ ৩-০ তে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়া সরকারের অবকাঠামো, পরিবহন, আঞ্চলিক উন্নয়ন, যোগাযোগ, খেলাধুলা ও কারুকলা বিভাগের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ক্যানবেরায় অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘরের বিশেষ গ্যালারিতে কিংবদন্তির সেই সবুজ রঙের টেস্ট ম্যাচের টুপিটি এখন শোভা পাচ্ছে। অস্ট্রেলিয়ার খেলাধুলার ইতিহাস নিয়ে বিশেষ এই গ্যালারি বানানো হয়েছে, যেখানে ব্র্যাডম্যানের অন্যান্য স্মারকও সংরক্ষণ করা হয়েছে।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম সেই সিরিজে ৮ ইনিংসে ৯৭.১৪ গড়ে সর্বোচ্চ ৬৮০ রান করা ব্র্যাডম্যানের এই টুপি কিনতে অর্ধেক পরিমাণ অর্থ দিয়েছে রাজ্য সরকার। অস্ট্রেলিয়ার শিল্পমন্ত্রী টনি বার্ক বলেছেন, টুপিটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে, ‘ডোনাল্ড ব্র্যাডম্যানের নাম শোনেননি, এমন কোনো অস্ট্রেলিয়ানের দেখা পেতে খুবই কষ্ট হবে আপনার। তিনি তর্কযোগ্যভাবে সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার।’
টনি বার্ক যোগ করেন, ‘অনেকগুলোর মধ্যে তার একটি আইকনিক ব্যাগি গ্রিন অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘরের পাওয়ার অর্থ হলো, দর্শনার্থীরা আমাদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে খুব কাছ থেকে সংযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবেন।’
ইএসপিএনক্রিকইনফো জানিয়েছে, ব্র্যাডম্যানের ১১টি ব্যাগি গ্রিন টুপি এখন অবশিষ্ট আছে বলে সবার ধারণা। এটি তার মধ্যে একটি। আরেকটি আছে অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া জাদুঘরে। বাকি ৯টি ব্যাগি গ্রিন টুপি ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায়।
অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘরের পরিচালক ক্যাথরিন ম্যাকমাহোন ব্র্যাডম্যানের টুপিকে স্বাগত জানিয়েছে বলেছেন, ‘স্যার ডোনাল্ডের ব্যাগি গ্রিন অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যাটসম্যানের জীবনের ছাপ রাখে এবং এটা সেই সময়ের প্রতিফলন, হৃদয়বিদারক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন খেলাধুলার নায়কেরা অস্ট্রেলিয়াকে আশা দেখাতেন। আমরা আনন্দিত যে অস্ট্রেলিয়ানদের উপভোগের জন্য এই জাতীয় সম্পদ অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘরে তার জায়গা খুঁজে পেয়েছে।’
গত বুধবার ১১৭তম জন্মদিন ছিল ব্র্যাডম্যানের। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৫২ টেস্টে ৮০ ইনিংসে ৬৯৯৬ রান করেছেন ব্র্যাডম্যান। ২৯ সেঞ্চুরির পাশাপাশি ফিফটি ১৩টি। ব্র্যাডম্যানের ব্যাটিংগড় স্রেফ অবিশ্বাস্য—৯৯.৯৪!
অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, ১৯৪৬-৪৭ অ্যাশেজ সিরিজে অস্ট্রেলিয়া দলের উইকেটকিপার রন স্যাগার্স ব্র্যাডম্যানের এই টুপিটি পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর এক সতীর্থকে টুপিটি দেন এবং সেই সতীর্থ পরে তা দিয়ে দেন অস্ট্রেলিয়ার এক অপেশাদার সংগ্রাহককে। সেই সংগ্রাহক ২০০৩ সালে এক ব্যক্তির কাছে টুপিটি বিক্রি করে দেন এবং অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় জাদুঘর কর্তৃপক্ষ সেই ব্যক্তির কাছ থেকেই টুপিটি কিনেছে।