পাকিস্তানের ‘কাপুরুষোচিত হামলা’য় তিন আফগান ক্রিকেটার নিহতের ঘটনাকে ‘বর্বরতাপূর্ণ’ বললেন রশিদ খান

পাকিস্তানের ‘কাপুরুষোচিত হামলা’য় তিন আফগান ক্রিকেটার নিহতের ঘটনাকে ‘বর্বরতাপূর্ণ’ বললেন রশিদ খান
আফগানিস্তানের আরগুন জেলায় বিমান হামলায় তিন স্থানীয় ক্রিকেটার নিহত হওয়ায় পাকিস্তানের কঠোর সমালোচনা করেছেন রশিদ খান। আফগানিস্তান টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়কের চোখে এই হামলা ‘নীতিবিবর্জিত ও বর্বরতাপূর্ণ’।
কবির, সিবঘাতুল্লাহ এবং হারুন নামে তিন স্থানীয় ক্রিকেটার নিহত হওয়ার এ ঘটনায় পাকিস্তানকে দুষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিবৃতি দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। নিজেদের এক্স হ্যান্ডলে করা পোস্টের বিবৃতিতে এসিবি বলেছে, ‘আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পাকতিকা প্রদেশের আরগুন জেলার সাহসী ক্রিকেটারদের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর শোক এবং সমবেদনা জানাচ্ছে, যাঁরা সন্ধ্যায় পাকিস্তানি বাহিনীর কাপুরুষোচিত হামলার শিকার হয়েছেন।’
শুধু তা-ই নয়, পাকিস্তানে আগামী মাসে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ত্রিদেশীয় সিরিজে না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এসিবি।
বাংলাদেশ সময় গতকাল রাতে এসিবি ত্রিদেশীয় সিরিজ না খেলার সিদ্ধান্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে জানানোর পর রশিদ খানের এক্স হ্যান্ডলে করা পোস্টে বলা হয়, ‘আফগানিস্তানে পাকিস্তানি বিমান হামলায় বেসামরিক মানুষের প্রাণহানিতে আমি গভীরভাবে শোকাহত। এই মর্মান্তিক ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন নারী, শিশু এবং তরুণ ক্রিকেটাররা—যাঁরা একদিন বিশ্বমঞ্চে নিজের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখছিলেন।’
এই তারকা লেগ স্পিনারের পোস্টে আরও বলা হয়, ‘বেসামরিক অবকাঠামোকে লক্ষ্যবস্তু বানানো সম্পূর্ণ নীতিবিবর্জিত এবং বর্বরতাপূর্ণ কাজ। এ ধরনের অন্যায় ও অবৈধ হামলা মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর উদাহরণ—যা কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না।’ এসিবির ত্রিদেশীয় সিরিজে অংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানানো হয় রশিদের পোস্টে, ‘আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের পাকিস্তানের বিপক্ষে আসন্ন সিরিজ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্তকে আমি স্বাগত জানাই। এই কঠিন সময়ে আমি আমাদের জনগণের পাশে আছি। জাতীয় মর্যাদার চেয়ে বড় কিছু হতে পারে না।’
আফগানিস্তানের পেসার ফজলহক ফারুকির ফেসবুক অ্যাকাউন্টে করা পোস্টে বলা হয়, ‘এই দমনকারীদের হাতে নিরপরাধ বেসামরিক মানুষ এবং আমাদের ঘরোয়া ক্রিকেট খেলোয়াড়দের হত্যার শিকার হওয়া নৃশংস ও ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ।’
আফগানিস্তানের সাবেক অধিনায়ক মোহাম্মদ নবীর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে লেখা হয়, ‘আরগুন জেলার বীর ক্রিকেটারদের খবর শুনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে, যাঁরা প্রীতি ম্যাচের পর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর হামলার শিকার হয়েছেন। এই ঘটনা শুধু পাকতিকা প্রদেশের জন্যই নয়, বরং সমগ্র আফগান ক্রিকেট পরিবার ও দেশের জন্যও একটি গভীর শোকের বিষয়।’
আগামী ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডি ও লাহোরে টি-টোয়েন্টি সংস্করণে ত্রিদেশীয় সিরিজ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আফগানিস্তানেরও অংশ নেওয়ার কথা ছিল। এ ঘটনায় পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এখনো কোনো মন্তব্য করেনি।