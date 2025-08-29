শাহাদাত-ইয়াসিরদের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই

শাহাদাত-ইয়াসিরদের ইনিংস হার এড়ানোর লড়াই
ডারউইনে অস্ট্রেলিয়ার রাজ্য দল সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে একমাত্র চার দিনের ম্যাচে ইনিংস হার এড়াতে লড়ছে বাংলাদেশ ‘এ’ দল। সাউথ অস্ট্রেলিয়ার চেয়ে ২৬৪ রান পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করা বাংলাদেশ ‘এ’ দল আজ দ্বিতীয় দিন শেষ করেছে ৩ উইকেটে ১০৬ রান নিয়ে। শাহাদাত হোসেন ৪২ এবং ইয়াসির আলী ১৮ রানে ব্যাট করছিলেন।
এর আগে বাংলাদেশ ‘এ’ দল প্রথম ইনিংসে ১১৪ রানে অলআউট হয়। সাউথ অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করে ৩৮০ রান। এখনো স্বাগতিকদের চেয়ে ১৬০ রানে পিছিয়ে সফরকারীরা।
আড়াই শর বেশি রানে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ ‘এ’ দল দ্বিতীয় ইনিংসে প্রথম ওভারেই হারায় মাহমুদুল হাসানের উইকেট। তৃতীয় ওভারে ফেরেন তিনে নামা অমিত হাসানও। দুজনই জর্ডান বাকিংহামের বলে ক্যাচ দেন। ৬ রানে দুই উইকেট হারানোর পর বাংলাদেশ ‘এ’ দলকে কিছুটা স্বস্তি এনে দেন ইফতিখার হোসেন ও শাহাদাত। তৃতীয় উইকেটে এ দুজন গড়েন পঞ্চাশোর্ধ রানের জুটি।
ওপেনার ইফতিখার পেসার ওয়েস অ্যাগারের বলে উইকেটের পেছনে ক্যাচ দিলে ৭৫ রানে তৃতীয় উইকেট হারায় বাংলাদেশ ‘এ’ দল। ৬৯ বলে ৩৫ রান করেছেন ইফতিখার। দিনের বাকিটা সময় ইয়াসির আলীকে নিয়ে পার করে দেন শাহাদাত। ৮৭ বল খেলা শাহাদাত ৪২ রান করেছেন ৫ চার ও ১ ছক্কায়। ইয়াসির আলীর ১৮ রান এসেছেন ৩৬ বলে।
এর আগে ৫ উইকেটে ২০৪ রান নিয়ে দিন শুরু করা সাউথ অস্ট্রেলিয়া শেষ ৫ উইকেটে আরও ১৭৬ রান যোগ করে। ৮৩ রানে অপরাজিত থাকা জেসন সাংহা অষ্টম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়ার আগে করে যান ১৪৩ রান।
এ ছাড়া হ্যারি নিয়েলসন ৮৬ ও হেনরি থর্নটন করেন ৪৬ রান। বাংলাদেশ ‘এ’ দলের হয়ে ৩টি করে উইকেট নেন পেসার এনামুল হক ও বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ। হাসান মাহমুদ নেন এক উইকেট।
সংক্ষিপ্ত স্কোর
বাংলাদেশ ‘এ’ দল: ১১৪ ও ১০৬/৩ (শাহাদাত ৪২*, ইফতিখার ৩৫, ইয়াসির ১৮*; বাকিংহাম ২/২৭, অ্যাগার ১/২৬)। সাউথ অস্ট্রেলিয়া: ১ম ইনিংসে ৩৮০ (সাংহা ১৪৩, নিয়েলসেন ৮৬, ফ্রেজার-ম্যাগার্ক ৫২; এনামুল ৩/৬১, মুরাদ ৩/৭৮, হাসান ২/৬৮)।