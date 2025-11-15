নারী ক্রিকেটে দল নির্বাচন নিয়ে অনিয়ম, এনএসসির চিঠির জবাব দিল বিসিবি

নারী ক্রিকেটে দল নির্বাচন নিয়ে অনিয়ম, এনএসসির চিঠির জবাব দিল বিসিবি
বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অনিয়ম নিয়ে ক্রিকেটার রিয়া আক্তার যে অভিযোগ করেছেন, প্রাপ্ত নথি-পত্রের পর্যালোচনা করে তার জবাব দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এ বিষয়ে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদকে (এনএসসি) পাঠানো চিঠিতে বিসিবি লিখেছে, দল নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি।
আজ বিসিবির এক সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৮ সেপ্টেম্বর অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচনপ্রক্রিয়ায় অনিয়মের অভিযোগ তুলে এনএসসিকে চিঠি দেন রিয়া আক্তার। এরপর ১৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচনপ্রক্রিয়া ও ও নারী ক্রিকেট-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে বিসিবির ব্যাখ্যা জানতে চায় এনএসসি।
সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে এনএসসি থেকে চিঠি পেলেও প্রায় দুই মাস পর জবাব দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চিঠিটি এমন সময়ে এসেছিল যখন বিসিবির অধিকাংশ বিভাগ পরিচালনা-পর্ষদ নির্বাচনের কাজে ‘ব্যস্ত ছিল’ এবং কার্যক্রম দৈনন্দিন কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
গত ৬ অক্টোবর নির্বাচনের মাধ্যমে বিসিবির নতুন পরিচালনা পর্ষদ দায়িত্ব নেয়। নবনিযুক্ত কমিটি চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টনের পর এনএসসি থেকে পাঠানো চিঠি নিয়ে পর্যালোচনা শুরু করে বিসিবি। প্রাপ্ত নথি-পত্র বিস্তারিতভাবে পর্যালোচনার ফল জানাতে গিয়ে বিসিবি লিখেছে, ‘পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিসিবি নিশ্চিত করছে যে অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ক্রিকেট দলের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো অনিয়ম পাওয়া যায়নি।’
রিয়া আক্তারের এনএসসি নির্বাহী পরিচালকের কাছে দেওয়া অভিযোগের বিষয়গুলো সাবেক অধিনায়ক জাহানারা আলমের এক সাক্ষাৎকারে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনার জন্য গঠিত পাঁচ সদস্যের অনুসন্ধান কমিটির সামনে উপস্থাপনের প্রক্রিয়ায় রয়েছে বলেও সংবাদবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করেছে বিসিবি।