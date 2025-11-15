আইপিএল ২০২৬: কোন দলে কে থাকলেন, কারা কোথায় গেলেন

আইপিএল ২০২৬: কোন দলে কে থাকলেন, কারা কোথায় গেলেন
২০২৬ আইপিএলের নিলামের আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর খেলোয়াড় ধরে রাখা ও ছেড়ে দেওয়ার শেষ দিন ছিল আজ। আবার কয়েকজন খেলোয়াড় ট্রেডিংয়ের মাধ্যমে দলও বদল করেছেন। ভারতের স্পোর্টস্টার অনলাইন জানিয়েছে ১৬ ডিসেম্বর আবুধাবিতে হতে পারে আইপিএলের নিলাম।
নিলামের আগেই যাঁরা দলবদল করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত রবীন্দ্র জাদেজা, সঞ্জু স্যামসন, মোহাম্মদ শামি ও স্যাম কারেন। চেন্নাই সুপার কিংসের দীর্ঘ দিনের সঙ্গী জাদেজা ১৪ কোটি রুপিতে যোগ দিয়েছেন রাজস্থান রয়্যালসে।
রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক স্যামসন ১৮ কোটি রুপিতে যোগ দিয়েছেন চেন্নাই সুপার কিংসে। ইংলিশ অলরাউন্ডার স্যাম কারেনও চেন্নাই ছেড়ে রাজস্থানে গেছেন ২.৪ কোটি রুপিতে। ভারতীয় পেসার শামি সানরাইর্জাস হায়দরাবাদ ছেড়ে ১০ কোটি রুপিতে যোগ দিয়েছেন লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে।
চেন্নাই সুপার কিংস
যাঁদের ছেড়ে দিয়েছে: রবীন্দ্র জাদেজা (রাজস্থানে যোগ দিয়েছেন), স্যাম কারেন (রাজস্থানে যোগ দিয়েছেন), আন্দ্রে সিদ্ধার্থ, দীপক হুদা, ডেভন কনওয়ে, রাচিন রবীন্দ্র, মাতিশা পাতিরানা, কমলেশ নাগরকোটি, রাহুল ত্রিপাঠী, শেখ রশিদ, বংশ বেদি, বিজয় শংকর।
যাঁদের রেখে দিয়েছে: মহেন্দ্র সিং ধোনি, রুতুরাজ গায়কোয়াড়, আয়ুশ মাত্রে, ডেভাল্ড ব্রেভিস, শিবম দুবে, উর্বিল প্যাটেল, নুর আহমেদ, নাথান এলিস, শ্রেয়াস গোপাল, খলিল আহমেদ, রামকৃষ্ণ ঘোষ, মুকেশ চৌধুরী, জেমি ওভারটন, গুরজপনীত সিং, অংশুল কাম্বোজ।
ট্রেড ইনে দলে নিয়েছে: সঞ্জু স্যামসন (রাজস্থান থেকে)
হাতে আছে: ৪৩.৪০ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ৯ (বিদেশি ৪)
দিল্লি ক্যাপিটালস
যাঁদের ছেড়ে দিয়েছে: ডোনোভান ফেরেইরা (রাজস্থানে যোগ দিয়েছেন), দর্শন নালকান্ডে, ফাফ ডু প্লেসি, জেইক ফ্রেজার-ম্যাগার্ক, মনবন্ত কুমার, মোহিত শর্মা, সেদিকউল্লাহ আতাল
যাঁদের রেখে দিয়েছে: অভিষেক পোরেল, অজয় মণ্ডল, আশুতোষ শর্মা, অক্ষর প্যাটেল, দুষ্মন্ত চামিরা, করুণ নায়ার, লোকেশ রাহুল, কুলদীপ যাদব, মাধব তিওয়ারি, মিচেল স্টার্ক, সামির রিজভী, টি নটরাজন, ত্রিপুরানা বিজয়, ট্রিস্টান স্টাবস, বিপ্রজ নিগম।
ট্রেড ইনে দলে নিয়েছে: নিতীশ রানা (রাজস্থান থেকে)।
হাতে আছে: ২১.৮০ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ৮ (বিদেশি ৫)
* গত বছর ফ্রেজার–ম্যাগার্কের বদলি হিসেবে দিল্লিতে খেলেছিলেন বাংলাদেশের মোস্তাফিজুর রহমান। তবে বদলি ক্রিকেটার ধরে রাখার সুযোগ নেই বলে তাঁর নাম তালিকায় নেই। মোস্তাফিজের নাম নিলামে থাকতে পারবে।
গুজরাট টাইটানস
যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: শেরফান রাদারফোর্ড (মুম্বাইয়ে), দাসুন শানাকা, জেরাল্ড কোটজি, করিম জানাত, কুলবন্ত খেজরোলিয়া, মহিপাল লোমরোর
যাঁদের রেখে দিয়েছে: অনুজ রাওয়াত, গ্লেন ফিলিপস, গুরনূর ব্রার, ইশান্ত শর্মা, জয়ন্ত যাদব, জস বাটলার, কাগিসো রাবাদা, কুমার কুশাগ্র, মানব সুতার, মোহাম্মদ সিরাজ, আরশাদ খান, নিশান্ত সিন্ধু, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, সাই কিশোর, রাহুল তেওতিয়া, রশিদ খান, সাই সুদর্শন, শাহরুখ খান, শুবমান গিল, ওয়াশিংটন সুন্দর।
হাতে আছে: ১২.৯০ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ৫ (বিদেশি ৪)
কলকাতা নাইট রাইডার্স
যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: আন্দ্রে রাসেল, আনরিখ নর্কিয়া, চেতন সাকারিয়া, লুভনিত সিসোদিয়া, মঈন আলী, কুইন্টন ডি কক, রহমানউল্লাহ গুরবাজ, স্পেনসার জনসন, ভেঙ্কটেশ আইয়ার
যাঁদের রেখে দিয়েছে: অজিঙ্কা রাহানে, অংকৃশ রঘুবংশী, অনুকূল রায়, হর্ষিত রানা, মনীশ পান্ডে, রমনদীপ সিং, রিঙ্কু সিং, রোভম্যান পাওয়েল, সুনীল নারাইন, উমরান মালিক, বৈভব অরোরা, বরুণ চক্রবর্তী
হাতে আছে: ৬৪.৩০ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ১৩ (বিদেশি ৬)
লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস
যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: শার্দুল ঠাকুর (মুম্বাইয়ে), আরিয়ান জুয়েল, ডেভিড মিলার, যুবরাজ চৌধুরী, রবি বিষ্ণয়, রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকার, আকাশ দীপ, শামার জোসেফ
যাঁদের রেখে দিয়েছে: আবদুল সামাদ, এইডেন মার্করাম, আকাশ সিং, অর্শিন কুলকার্নি, আবেশ খান, আয়ুশ বাদোনি, দিগ্বেশ রাঠি, হিম্মত সিং, মনিমারন সিদ্ধার্থ, ম্যাথু ব্রিটজকে, মায়াঙ্ক যাদব, মিচেল মার্শ, মহসিন খান, নিকোলাস পুরান, প্রিন্স যাদব, ঋষভ পন্ত, শাহবাজ আহমেদ
ট্রেড ইনে দলে নিয়েছে: অর্জুন টেন্ডুলকার (মুম্বাই থেকে), মোহাম্মদ শামি (হায়দরাবাদ থেকে)
হাতে আছে: ২২.৯৫ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ৬ (বিদেশি ৪)
মুম্বাই ইন্ডিয়ানস
যাঁদের ছেড়ে দিয়েছে: অর্জুন টেন্ডুলকার (লক্ষ্ণৌয়ে), বেভন জ্যাকবস, কর্ণ শর্মা, লিজাড উইলিয়ামস, মুজিব উর রেহমান, রিস টপলি, কৃষ্ণান শ্রীজিৎ, সত্যনারায়ণ রাজু, ভিগনেশ পুতুর।
যাঁদের রেখে দিয়েছে: এ এম গজনফর, অশ্বনি কুমার, করবিন বশ, দীপক চাহার, হার্দিক পান্ডিয়া, যশপ্রীত বুমরা, মিচেল স্যান্টনার, নমন ধীর, রঘু শর্মা, রাজ বাওয়া, রবিন মিনজ, রোহিত শর্মা, রায়ান রিকেলটন, সূর্যকুমার যাদব, তিলক বর্মা, ট্রেন্ট বোল্ট, উইল জ্যাকস
ট্রেড ইনে দলে নিয়েছে: শার্দুল ঠাকুর (লক্ষ্ণৌ থেকে), শেরফান রাদারফোর্ড (গুজরাট থেকে), মায়াঙ্ক মারকাণ্ডে (কলকাতা থেকে)
হাতে আছে: ২.৭৫ কোটি টাকা
জায়গা আছে: ৫ (বিদেশি ১)
পাঞ্জাব কিংস
যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, জশ ইংলিস, অ্যারন হার্ডি, কাইল জেমিসন, কুলদীপ সেন, প্রাবীন দুবে
যাঁদের রেখে দিয়েছে: অর্শদীপ সিং, আজমতউল্লাহ ওমরজাই, হারনুর পান্নু, হারপ্রীত ব্রার, লকি ফার্গুসন, মার্কো ইয়ানসেন, মার্কাস স্টয়নিস, মিচ ওয়েন, মুশির খান, নেহাল ওয়াধেরা, প্রভসিমরান সিং, প্রিয়াংশ আর্য, পিলা অবিনাশ, শশাঙ্ক সিং, শ্রেয়াস আইয়ার, সূর্যাংশ শেজ, বিষ্ণু বিনোদ, বৈশাক বিজয়কুমার, জেভিয়ার বার্টলেট, যশ ঠাকুর, যুজবেন্দ্র চাহাল
হাতে আছে: ১১.৫০ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ৪ (বিদেশি ২)
রাজস্থান রয়্যালস
যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: সঞ্জু স্যামসন (চেন্নাইয়ে), নিতীশ রানা (দিল্লিতে), আকাশ মাধওয়াল, অশোক শর্মা, ফজলহক ফারুকি, কুমার কার্তিকেয়, কুনাল সিং রাঠোর, মহীশ তিকশানা, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা
যাঁদের রেখে দেওয়া হয়েছে: ধ্রুব জুরেল, জফরা আর্চার, কোয়েনা মাফাকা, লুয়ান-ড্রে প্রিটোরিয়াস, নান্দ্রে বার্গার, রিয়ান পরাগ, সন্দীপ শর্মা, শিমরন হেটমায়ার, শুবম দুবে, তুষার দেশপান্ডে, বৈভব সুর্যবংশী, যশস্বী জয়সওয়াল, যুধবীর সিং
ট্রেড ইনে দলে নিয়েছে: ডোনোভান ফেরেইরা (দিল্লি থেকে), রবীন্দ্র জাদেজা (চেন্নাই থেকে), স্যাম কারেন (চেন্নাই থেকে),
হাতে আছে: ১৬.০৫ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ৯ (বিদেশি ১)
রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু
যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: লিয়াম লিভিংস্টোন, লুঙ্গি এনগিডি, মায়াঙ্ক আগারওয়াল, মনোজ ভাণ্ডাগে, স্বস্তিক চিকারা, মোহিত রাঠী
যাঁদের রেখে দেওয়া হয়েছে: বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, দেবদূত পাড়িক্কাল, রজত পাতিদার, টিম ডেভিড, ক্রুনাল পান্ডিয়া, রোমারিও শেফার্ড, জিতেশ শর্মা, ভূবনেশ্বর কুমার, যশ দয়াল, জশ হ্যাজলউড, সুয়াশ শর্মা, অভিনন্দন সিং, জেকব বেথেল, নুয়ান তুষারা, রাশিখ দার, স্বপ্নীল সিং
হাতে আছে: ১৬.৪০ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ৮ (বিদেশি ২)
সানরাইজার্স হায়দরাবাদ
যাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে: মোহাম্মদ শামি (লক্ষ্ণৌয়ে), অথর্ব তাইদে, শচীন বেবি, অভিনব মনোহর, উইয়ান মুল্ডার, অ্যাডাম জাম্পা, সিমারজিৎ সিং, রাহুল চাহার
যাঁদের রেখে দেওয়া হয়েছে: অভিষেক শর্মা, অনিকেত বর্মা, ব্রাইডন কার্স, ঈশান মালিঙ্গা, হর্ষ দুবে, হর্ষাল প্যাটেল, হাইনরিখ ক্লাসেন, ঈশান কিষান, জয়দেব উনাদকাট, কামিন্দু মেন্ডিস, নিতীশ কুমার রেড্ডি, প্যাট কামিন্স, আর স্মরণ, ট্রাভিস হেড, জিশান আনসারি
হাতে আছে: ২৫.৫০ কোটি রুপি
জায়গা আছে: ১০ (বিদেশি ২)