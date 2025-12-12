ওয়াইড দিতে দিতে রেকর্ডে ভাগ অর্শদীপের, চার ছক্কায় বুমরাও দেখলেন নতুন কিছু

ওয়াইড দিতে দিতে রেকর্ডে ভাগ অর্শদীপের, চার ছক্কায় বুমরাও দেখলেন নতুন কিছু
৪ ওভারে দিয়েছেন ৫৪ রান। উইকেট নেই। ছক্কা হজম করেছেন ৫টি—যেটা ভারতের বাকি বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ। চণ্ডীগড়ে গতকালের ম্যাচে ভারতের আর কোনো বোলার তাঁর মতো বাউন্ডারি থেকে এত রানও (৩৪ রান) দেননি। শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে ১১তম ওভারে ৭টি ওয়াইডও দেন। অর্শদীপ সিং নিশ্চয়ই এই ম্যাচটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।
চণ্ডীগড়ে গতকাল দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টিতে ভারতকে ৫১ রানে হারিয়ে ৫ ম্যাচের সিরিজে ১-১ এ সমতায় ফেরে দক্ষিণ আফ্রিকা। আগে ব্যাটিংয়ে নেমে ৪ উইকেটে ২১৩ রান তোলা দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে ১১তম ওভারে অর্শদীপের ওয়াইডের পর ওয়াইড দেওয়া দেখে ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর মেজাজ ধরে রাখতে পারেননি। ডাগআউট বসে তাঁর বিরক্তিসূচক বিস্ময় প্রকাশের ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। হারের পর শক্ত চোখমুখে অর্শদীপের সঙ্গে হাত মেলান গম্ভীর।
ভারতের এই বাঁহাতি পেসার সেই ওভারে ৭টি ওয়াইডসহ মোট ১৩টি ডেলিভারি করেন। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশগুলোর মধ্যে এক ওভারে সবচেয়ে বেশি বল করার রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন অর্শদীপ। ২০২৪ সালে হারারেতে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে এক ওভারে ১৩টি ডেলিভারি করেন আফগানিস্তানের পেসার নাভিন-উল-হক। অর্শদীপ পাশে বসার আগে এত দিন রেকর্ডটি নাভিনের একার দখলে ছিল। ২০২১ সালে জোহানেসবার্গে পাকিস্তানের বিপক্ষে দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার সিসান্ডা মাঙ্গালার এক ওভারে ১২টি ডেলিভারির রেকর্ড ভাঙেন নাভিন।
ভারতের সংবাদমাধ্যম ‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’ দাবি করেছে, অর্শদীপ এই ম্যাচে আরও একটি অনাকাঙ্ক্ষিত রেকর্ড গড়েছেন—আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে প্রথম বোলার হিসেবে এক ওভারে ৭টি ওয়াইড দেন এই পেসার। ওই ওভারে তাঁর নিয়ন্ত্রণ হারানো বোলিংয়ে টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে ভারতের ওয়াইড দেওয়ার ইতিহাসও লেখা হয়েছে নতুন করে।
দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংসে ভারতের বোলাররা মোট ১৬টি ওয়াইড দেন। অর্শদীপ একাই অর্ধেকের বেশি ওয়াইড দেন (৯)। টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে এটি যৌথভাবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ওয়াইড দেওয়ার নজির ভারতের। ২০১৮ সালে চেন্নাইয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ম্যাচেও ১৬টি ওয়াইড দিয়েছিলেন ভারতের বোলাররা। ২০০৯ সালে মোহালিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচে দেওয়া ১৭টি ওয়াইড এই তালিকায় সর্বোচ্চ।
শুধু অর্শদীপ নয়, ভারতের সেরা পেসার যশপ্রীত বুমরারও ম্যাচটা ভালো কাটেনি। ৪ ছক্কা হজম করে ৪ ওভারে ৪৫ রান দিয়ে উইকেটশূন্য ছিলেন বুমরা। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বুমরা এই প্রথম এক ম্যাচে ৪ ছক্কা হজম করলেন। এর আগে এক ম্যাচে সর্বোচ্চ ৩ ছক্কা হজম করেছেন বুমরা—২০১৬ ও ২০২২ সালে।
ধর্মশালায় ১৪ ডিসেম্বর সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টি।