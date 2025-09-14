ভারত–পাকিস্তান মহারণ: এবার বুমরার আঘাত, ৬ রানে ২ উইকেট নেই পাকিস্তানের

- বুমরা এসেই নিলেন উইকেট
- প্রথম বলেই আউট আইয়ুব
- একাদশে পরিবর্তন নেই
- ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান
- ইতিহাস ভারতের পক্ষে
- স্বাগত!
বুমরা এসেই নিলেন উইকেট
উইকেট নেওয়া তাঁর নেশা! চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে পেয়ে ‘নেশাটা’ যে আরও পেয়ে বসেছে। নিজের দ্বিতীয় বলেই মোহাম্মদ হারিসকে ফেরালেন যশপ্রীত বুমরা। তাঁর ব্যাক অব লেংথের বলে লেগ সাইডে বাউন্ডারি মারতে চেয়েছিলেন হারিস। কিন্তু ব্যাটের কিনারে লেগে ক্যাচ উঠে যায়। ফাইন লেগ থেকে দৌড়ে এসে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কয়ার লেগে দারুণ এক ক্যাচ নিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া।
প্রথম বলেই আউট আইয়ুব
পাকিস্তান: ১ ওভারে ৫/১
শুরুতে বোলিংয়ে এসেছেন হার্দিক পান্ডিয়া। ম্যাচের প্রথম বলটা তিনি করেছেন ওয়াইড। তবে ম্যাচের প্রথম বৈধ বলে ভারতকে আনন্দে ভাসিয়েছেন পান্ডিয়া। সাইম আইয়ুব পয়েন্টে ধরা পড়েছেন যশপ্রীত বুমরার হাতে।
তিনে নেমেছেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান মোহাম্মদ হারিস।
একাদশে পরিবর্তন নেই
নিজেদের প্রথম ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ভারত এবং ওমানকে পাকিস্তান বড় ব্যবধানে হারিয়েছে। সেই ম্যাচের একাদশ নিয়েই মুখোমুখি হচ্ছে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল।
ভারতের একাদশ: অভিষেক শর্মা, শুবমান গিল, সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), তিলক বর্মা, সঞ্জু স্যামসন (উইকেটকিপার), হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবে, অক্ষর প্যাটেল, যশপ্রীত বুমরা, বরুণ চক্রবর্তী ও কুলদীপ যাদব।
পাকিস্তানের একাদশ: সাহিবজাদা ফারহান, সাইম আইয়ুব, ফখর জামান, আগা সালমান (অধিনায়ক), মোহাম্মদ হারিস (উইকেটকিপার), হাসান নেওয়াজ, মোহাম্মদ নেওয়াজ, ফাহিম আশরাফ, শাহিন আফ্রিদি, সুফিয়ান মুকিম ও আবরার আহমেদ।
ব্যাটিংয়ে পাকিস্তান
নিজের ৩৫তম জন্মদিনে টসে হারলেন ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। তাঁর দলকে বোলিংয়ে পাঠিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক আগা সালমান।
ইতিহাস ভারতের পক্ষে
টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি লড়াইয়ের ইতিহাস কিন্তু ভারতের পক্ষেই। দুই দলের ১৩টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচের মধ্যে ১০টিতেই ভারত জিতেছে। শেষবার তাদের দেখা হয়েছিল ২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। কম রানের এক রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে পাকিস্তানকে ৬ রানে হারিয়ে দিয়েছিল রোহিত শর্মার দল।
স্বাগত!
এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তান মহারণের সরাসরি ধারাভাষ্যে স্বাগত সবাইকে।
দুই দলই আজ নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচটা খেলবে।
নিজেদের প্রথম ম্যাচে ভারত স্বাগতিক সংযুক্ত আরব আমিরাতকে মাত্র ৫৭ রানে অলআউট করে দিয়েছিল। সেই রান তারা তাড়া করে মাত্র ৪.৩ ওভারে। অন্যদিকে পাকিস্তান নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগে ব্যাট করে ১৬০ রান করে এবং ওমানকে মাত্র ৬৭ রানে অলআউট করে দেয়।