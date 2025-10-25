অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারদের হেনস্তার ঘটনায় কী বলছে ভারত

অস্ট্রেলিয়ার নারী ক্রিকেটারদের হেনস্তার ঘটনায় কী বলছে ভারত
ভারতে ইন্দোরে অস্ট্রেলিয়ার দুই নারী ক্রিকেটারের শ্লীলতাহানির ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড বিসিসিআই। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের এই ঘটনাটিকে ‘দুর্ভাগ্যজনক’ এবং ভারতের জন্য অপমানজনক বলে অভিহিত করেছে সংস্থাটি। বিসিসিআইয়ের সহসভাপতি রাজীব শুক্লা বলেছেন, এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।
সংবাদ সংস্থা এএনআইকে শুক্লা বলেন, ‘পুরো ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক, আমরা এর নিন্দা করি। আমরা প্রয়োজনীয় সব সতর্কতা নেব। পুলিশ অভিযুক্তকে ধরেছে।’
বিসিসিআইয়ের সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া মধ্যপ্রদেশ পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেন, ‘এটি খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। এ ধরনের ঘটনা দেশের জন্য অপমান বয়ে আনে। অপরাধীকে ধরার জন্য রাজ্য পুলিশের (মধ্যপ্রদেশ) দ্রুত পদক্ষেপের আমরা প্রশংসা করি। আইন তার প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অপরাধীকে শাস্তি দেবে।’
আইসিসি নারী ক্রিকেট বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া অস্ট্রেলিয়া দলের দুই ক্রিকেটারকে ইন্দোরে মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি কর্তৃক পিছু নেওয়া এবং এরপর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ উঠেছে।
ভারতের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, ঘটনাটি বৃহস্পতিবার সকালে ইন্দোরের খাজরানা রোডে ঘটেছিল। অস্ট্রেলিয়ার দুই ক্রিকেটার হোটেলের বাইরে নিকটবর্তী একটি ক্যাফেতে যাচ্ছিলেন। পুলিশের উপপরিদর্শক নিধি রঘুবংশী বার্তা সংস্থা পিটিআইকে বলেন, মোটরসাইকেল আরোহী এক ব্যক্তি তাদের পিছু নিতে শুরু করে এবং এক ক্রিকেটারের শরীরে অযাচিতভাবে স্পর্শ করে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।
খেলোয়াড়েরা সঙ্গে সঙ্গে তাদের দলের নিরাপত্তা কর্মকর্তা ড্যানি সিমন্সকে বিষয়টি জানান, যিনি পরে স্থানীয় কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে খেলোয়াড়দের সাহায্যের জন্য একটি গাড়ির ব্যবস্থা করেন। অভিযোগ পাওয়ার পর সহকারী পুলিশ কমিশনার হিমানি মিশ্র খেলোয়াড়দের সঙ্গে দেখা করে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করেন এবং আইনি পদক্ষেপ শুরু করেন।
এরই মধ্যে এমআইজি থানায় নারীর শালীনতা ক্ষুণ্ন করার উদ্দেশ্যে অপরাধমূলক বলপ্রয়োগ এবং পিছু নেওয়ার অভিযোগে একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।
একজন পথচারী মোটরসাইকেলের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটি টুকে রাখার সূত্র ধরে আকিল খান নামের একজনকে শুক্রবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
পুলিশ জানিয়েছে, আকিলের বিরুদ্ধে পূর্বের অপরাধের মামলা নথিভুক্ত আছে। অস্ট্রেলিয়ান নারী ক্রিকেটারদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় তদন্ত চলছে।
এদিকে শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদী ঘটনাটির নিন্দা জানিয়ে এটিকে ‘লজ্জাজনক’ বলে অভিহিত করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়েছেন। তিনি ভারতে নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশ দিতে ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করে এক্সে লিখেছেন, ‘লজ্জাজনক। আমরা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু নারীদের নিরাপদ পরিবেশ দিতে ব্যর্থ হই। কী লজ্জার ব্যাপার।’